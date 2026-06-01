Dan Nistor și Alex Chipciu.
Primele decizii la U Cluj Ce se întâmplă cu Chipciu și Nistor și cine poate pleca de la echipa lui Bergodi

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 21:48
  • Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a vorbit despre primele mișcări din lotul echipei pregătite de Cristiano Bergodi (61 de ani).
  • Oficialul „șepcilor roșii” a confirmat că veteranii Alexandru Chipciu (37 de ani) și Dan Nistor (38 de ani) vor continua la club și în sezonul următor.
Constantea a explicat că situația celor doi veterani ai echipei fusese rezolvată încă din iarnă.

Radu Constantea a anunțat ce se întâmplă cu Chipciu și Nistor

Dan Nistor a ajuns la 135 de meciuri, 39 de goluri și 27 de pase decisive pentru ardeleni, în timp ce căpitanul Alexandru Chipciu a bifat 159 de apariții, cu 8 reușite și 9 pase decisive.

„Lor li s-a prelungit în iarnă contractul pentru încă un sezon, adică mai au un contract pentru sezonul care începe în iulie”, a spus Radu Constantea, la Digi Sport.

U Cluj a ajuns până în finala Cupei României, unde a fost învinsă de Universitatea Craiova, la Sibiu. După 0-0 la finalul celor 120 de minute, oltenii s-au impus cu 6-5 la loviturile de departajare.

În campionat, ardelenii au încheiat pe locul 2 în play-off, după înfrângerea dură, scor 0-5, tot împotriva Universității Craiova.

Un alt subiect abordat de Radu Constantea a fost Marius Ștefănescu, fotbalist pe care „șepcile roșii” l-au transferat recent.

„E un fost jucător pe care l-am dorit și vara trecută. Am făcut o ofertă către FCSB, dar el a preferat oferta financiară mult mai bună din Turcia și nu s-a mai realizat acest transfer.

A avut o perioadă foarte bună la Sepsi, un argument în plus pentru noi e că a lucrat și îl cunoaște bine pe Cristiano Bergodi.

E un jucător român, care cunoaște bine campionatul și ne ajută la regulă. Poate să facă diferența”.

Oferta noastră financiară a fost, practic, la nivelul parametrilor pe care îi stabilim în cadrul clubului, plafonul maximal. Oferta pe care am făcut-o inițial în vara anului trecut era mai mare decât am reușit acum Radu Constantea, președintele Universității Cluj

Recent, clujenii s-au despărțit de Jasper van der Werff (27 de ani), Alin Toșca (34 de ani) și Andrei Artean (32 de ani).

Radu Constantea a lăsat de înțeles că pot urma și alte plecări în perioada următoare.

„Urmează să mai analizăm acum și, în funcție de evoluția pe care au avut-o toți jucătorii în sezonul precedent, în discuțiile pe care le-am avut și cu stafful tehnic, să vedem dacă...

Sunt anumiți jucători care poate și-ar dori mai multe minute și atunci să vedem dacă au și ei variante mai bune”, a adăugat Radu Constantea.

