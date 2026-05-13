Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca

- Ionuț Radu, titularul naționalei, a trecut de la un joc extraordinar, 1-0 cu Atletico la Madrid, la eroare în 2-3 acasă cu Levante.
- De-a lungul carierei, portarul în vârstă de 28 de ani a avut mai multe gafe. Inclusiv în acest sezon, la 1-1 cu Lyon, în Europa League.
Chiar și într-un sezon foarte bun, cu multe meciuri excelente, mai ales în deplasările de la Madrid, 2-0 cu Real și 1-0 cu Atletico, punându-i pe Courtois și Oblak în umbră, Ionuț Radu are și asemenea căderi. Gafe! Cum a fost aceasta, la 2-3 cu Levante.
Forța șutului i-a dat mâna peste cap lui Radu. Nota 4. Sau linie
Marți, în etapa 36-a, Celta a condus de două ori pe teren propriu, dar a fost egalată de fiecare dată și învinsă, în cele din urmă.
La 1-0, portarul avusese o intervenție bună. A evitat atunci golul oaspeților cu un plonjon la colț. Ulterior, greșeala.
În minutul 16, Arriaga a tras de la 35 de metri și portarul a fost prea relaxat, estimând greșit forța șutului.
A crezut că poate bloca ușor, cu mâna dreaptă, dar mingea i-a dat mâna peste cap și s-a oprit în plasă.
Dacă etapa precedentă a fost MVP, cotidianul local La Voz de Galicia oferindu-i nota 8, acum a scris în dreptul lui 4. Cel mai slab. Iar Marca a trecut linie. Când nu mai există calificativ pentru o prestație rea, cel mai important jurnal sportiv spaniol pune linie.
Radu a scăpat mingea pe sub el la 1-1 cu Lyon
O eroare trecută pe lista gafelor făcute de Radu de-a lungul carierei. Goalkeeperul cu două chipuri: când extraordinar, când gafeur!
A mai greșit în actuala stagiune. La 1-1 cu Lyon, în turul „optimilor” Europa League, a scăpat mingea pe sub el!
Cota lui Radu a crescut de la 2,5 la 8 milioane într-un an
Și totuși, într-un an cu multe evoluții apreciate, cota lui s-a triplat.
În vara lui 2025, înainte să semneze cu Celta, valora 2,5 milioane de euro după despărțirea de Venezia.
Transfermarkt i-a modificat cota de trei ori. De la 2,5 la 3,5, apoi la 5 și, în martie 2026, la 8 milioane.