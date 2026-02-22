Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc +29 foto
Adrian Șut. Foto: Captură „X”, @ADSportsTV
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 23:03
alt-text Actualizat: 22.02.2026, ora 23:10
  • Adrian Șut (26 de ani) a bifat primul său gol în tricoul lui Al Ain, la doar câteva săptămâni după transferul de la FCSB.
  • Mijlocașul român a înscris în victoria cu Bani Yas, scor 3-2, în campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Șut a început meciul ca titular împotriva echipei aflate la coada clasamentului și a înscris în minutul 59 golul de 2-1 pentru Al Ain.

Adrian Șut, decisiv Al Ain în duelul cu formația de pe ultimul loc

Bani Yas a deschis scorul în minutul 47, prin Youssoufou Niakate. Kodjo Laba a restabilit egalitatea în minutul 54, iar cinci minute mai târziu Adrian Șut a dus scorul la 2-1.

Golul marcat de Adrian Șut în meciul Bani Yas - Al-Ain 2-3 Foto: Captură „X”, @ADSportsTV
Galerie foto (29 imagini)

+29 Foto
Matías Palacios a trimis o centrare pe jos în fața porții, iar românul a finalizat simplu, din fața porții, cu latul, din interiorul careului.

În minutul 67, Șut a fost înlocuit, la scurt timp după ce Fawaz Awana a marcat golul de 2-2. În cele din urmă, echipa românului s-a impus în minutul 87, prin reușita lui El Houssine Rahimi.

VIDEO Golul marcat de Adrian Șut pentru Al Ain

După reușită, Al Ain i-a dedicat lui Adrian Șut o postare pe rețelele de socializare.

„Primul gol marcat de Adrian Șut în tricoul «Liderului»”, a notat clubul, în descrierea postării.

Șut a jucat peste 200 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive, iar acum a ajuns la al cincilea meci în tricoul lui Al Ain.

În primul joc în Emiratele Arabe Unite a fost utilizat 83 de minute, însă în următoarele trei partide, până la duelul cu Bani Yas, a fost rezervă și a strâns în total doar 36 de minute.

Al Ain este pe primul loc, cu 41 de puncte, la egalitate cu Al Ahli Dubai, însă are un meci în plus disputat.

Pentru echipa lui Șut urmează partida cu Khorfakkan, programată pe 27 februarie.

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
Emiratele Arabe Unite al ain Adrian Șut FC Baniyas
22:37
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Superliga
22.02
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Citește mai mult
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Jocurile Olimpice
22.02
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Citește mai mult
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
Stranieri
22.02
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important
Citește mai mult
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
22.02
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

