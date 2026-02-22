Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc

Adrian Șut (26 de ani) a bifat primul său gol în tricoul lui Al Ain, la doar câteva săptămâni după transferul de la FCSB.

Mijlocașul român a înscris în victoria cu Bani Yas, scor 3-2, în campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Șut a început meciul ca titular împotriva echipei aflate la coada clasamentului și a înscris în minutul 59 golul de 2-1 pentru Al Ain.

Adrian Șut, decisiv Al Ain în duelul cu formația de pe ultimul loc

Bani Yas a deschis scorul în minutul 47, prin Youssoufou Niakate. Kodjo Laba a restabilit egalitatea în minutul 54, iar cinci minute mai târziu Adrian Șut a dus scorul la 2-1.

Matías Palacios a trimis o centrare pe jos în fața porții, iar românul a finalizat simplu, din fața porții, cu latul, din interiorul careului.

În minutul 67, Șut a fost înlocuit, la scurt timp după ce Fawaz Awana a marcat golul de 2-2. În cele din urmă, echipa românului s-a impus în minutul 87, prin reușita lui El Houssine Rahimi.

VIDEO Golul marcat de Adrian Șut pentru Al Ain

هدفان في 5 دقائق! 💥



العين ينجح في التقدم بالنتيجة بالهدف الثاني عن طريق الروماني أدريان شوت ⚽#بني_ياس_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/myIdsvWLoc — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 22, 2026

După reușită, Al Ain i-a dedicat lui Adrian Șut o postare pe rețelele de socializare.

„Primul gol marcat de Adrian Șut în tricoul «Liderului»”, a notat clubul, în descrierea postării.

Șut a jucat peste 200 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive, iar acum a ajuns la al cincilea meci în tricoul lui Al Ain.

În primul joc în Emiratele Arabe Unite a fost utilizat 83 de minute, însă în următoarele trei partide, până la duelul cu Bani Yas, a fost rezervă și a strâns în total doar 36 de minute.

Al Ain este pe primul loc, cu 41 de puncte, la egalitate cu Al Ahli Dubai, însă are un meci în plus disputat.

Pentru echipa lui Șut urmează partida cu Khorfakkan, programată pe 27 februarie.

