„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să se califice în play-off.

Conducătorul giuleștenilor a declarat că nu își dorește ca FCSB să ajungă în primele 6.

Victor Angelescu: „Nu o dorește nimeni pe FCSB în play-off ”

Angelescu preferă meciurile împotriva unor echipe mai puțin experimentate, față de campioana ultimelor două sezoane din Liga 1.

„Din punct de vedere sportiv, normal că nu cred că își dorește nimeni FCSB în play-off.

Asta pentru că e mai simplu să joci cu o echipă ca FC Argeș, UTA, FC Botoșani, adică mai neexperimentată, față de FCSB, care e campioana ultimilor doi ani.

Din punct de vedere al fanilor sau fotbalistic, normal că încă două meciuri Rapid – FCSB, FCSB – Dinamo ar face bine fotbalului.

Dar așa, nu știu, 51% nu mi-aș dori, 49% pentru frumusețe ar putea să intre”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

FCSB ocupă locul 10 în Liga 1, cu 40 de puncte acumulate. Campioana en-titre mai are de disputat trei meciuri, cu Metaloglobus (ultimul al etapei curente), UTA Arad și Universitatea Cluj.

Ocupanta locului 6, ultimul care duce în play-off, FC Argeș, are 46 de puncte. În această etapă, piteștenii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu, în duelul cu Farul Constanța.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 28 56 2 Dinamo 28 52 3 Rapid 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 28 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport