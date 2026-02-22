„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Victor Angelescu FOTO: GOLAZO.ro
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off" Victor Angelescu, despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 22.02.2026, ora 21:55
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să se califice în play-off.

Conducătorul giuleștenilor a declarat că nu își dorește ca FCSB să ajungă în primele 6.

Victor Angelescu: „Nu o dorește nimeni pe FCSB în play-off

Angelescu preferă meciurile împotriva unor echipe mai puțin experimentate, față de campioana ultimelor două sezoane din Liga 1.

„Din punct de vedere sportiv, normal că nu cred că își dorește nimeni FCSB în play-off.

Asta pentru că e mai simplu să joci cu o echipă ca FC Argeș, UTA, FC Botoșani, adică mai neexperimentată, față de FCSB, care e campioana ultimilor doi ani.

Din punct de vedere al fanilor sau fotbalistic, normal că încă două meciuri Rapid – FCSB, FCSB – Dinamo ar face bine fotbalului.

Dar așa, nu știu, 51% nu mi-aș dori, 49% pentru frumusețe ar putea să intre”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

  • FCSB ocupă locul 10 în Liga 1, cu 40 de puncte acumulate. Campioana en-titre mai are de disputat trei meciuri, cu Metaloglobus (ultimul al etapei curente), UTA Arad și Universitatea Cluj.
  • Ocupanta locului 6, ultimul care duce în play-off, FC Argeș, are 46 de puncte. În această etapă, piteștenii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu, în duelul cu Farul Constanța.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2856
2Dinamo2852
3Rapid2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FC Botoșani2842
8UTA Arad2842
9Oțelul Galați2841
10FCSB2740
11Farul Constanța2837
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
liga 1 rapid fcsb victor angelescu
