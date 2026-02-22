„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”

UNIREA SLOBOZIA - U CRAIOVA 0-3. Nicușor Bancu (33 de ani) a criticat brigada de arbitri la finalul partidei câștigate de echipa sa.

Veteranul Universității Craiova a fost nemulțumit de faptul că „centralul” George Roman nu a acordat penalty la două faze în care Bancu a solicitat lovitură de pedeapsă.

UNIREA SLOBOZIA - U CRAIOVA. Nicușor Bancu: „Arbitrii VAR cred că au venit mai târziu la meci”

Căpitanul „Științei” s-a declarat total nemulțumit de deciziile arbitrului și i-a ironizat pe „cavalerii fluierului”.

„În această săptămână, Mister a știut să ne țină bine motivați și asta a contat foarte mult. Mă bucur că am înțeles cu toții ce ne-a cerut și cred că am meritat să câștigăm.

Meciurile ca acesta sunt cele mai grele. Campionatele le câștigi doar dacă bați echipele mai slab cotate. Noi, în anii trecuți, nu făceam asta și s-a văzut. Acum, ne-am impus în astfel de meciuri și s-a văzut, suntem pe locul 1.

La a doua fază poate n-a fost penalty, m-a împins, poate că nu a fost, dar prima sigur a fost. Cei de la VAR poate au venit mai târziu și n-au văzut fazele.

Cred că după acea fază au venit în cameră. Nu știu ce s-a întâmplat. E ceva incredibil, nu înțeleg cum de n-au intervenit!”, a declarat Bancu la Prima Sport.

Acum suntem din ce în ce mai bine. Încercăm să fim omogeni, să ținem grupul unit. E important să intrăm toți bine, Mister știe să ne țină motivați Nicușor Bancu

Prima fază menționată de Bancu, contactul cu Albu în careu

A doua fază menționată de Bancu, contactul cu Bărbuț în careu

Bravo lui Opruț! Să fie sănătos, să dea cât mai multe goluri. Eu vreau să fiu aici pe primul loc, altceva nu mă interesează. Sunt foarte fericit, am auzit ce a spus domnul Lucescu. Mă bucur că este alături de noi. Nu știu dacă voi fi acolo, Mister știe cel mai bine, vom încerca să facem treaba cea mai bună și să ne calificăm Nicușor Bancu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport