Presa din Emiratele Arabe Unite a ajuns la o concluzie cu privire la Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul transferat de Al-Ain de la FCSB la începutul acestui an.

După primele meciuri jucate în tricoul celor de la Al-Ain, Șut nu a reușit nicio contribuție, iar prestațiile sale sub așteptări au stârnit o serie de critici.

Adrian Șut, criticat în Emiratele Arabe Unite

La începutul lunii ianuarie, FCSB l-a vândut pe Adrian Șut în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, după aproape 6 ani petrecuți la gruparea roș-albastră.

De atunci, mijlocașul român a bifat patru apariții pentru Al-Ain, toate în campionat, dar nu a reușit să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

Evoluțiile șterse ale lui Șut au atras o serie de critici din partea presei din Emiratele Arabe Unite.

„Al-Ain n-a profitat de perioada de transferuri din iarnă așa cum ar fi trebuit. Drept urmare, acum se reduc șansele echipei la câștigarea titlului. Transferul lui Adrian Șut la Al-Ain e unul ratat ”, a spus analistul Sultan Al-Kotaibi, citat de sport.ro.

Meciurile în care Adrian Șut a jucat, până acum, la Al-Ain:

2-2 cu Al-Wahda, pe 17 ianuarie (83 de minute jucate)

3-1 cu Kalba FC, pe 27 ianuarie (13 minute jucate)

1-0 cu Al-Jazira, pe 6 februarie (21 de minute jucate)

1-1 cu Al-Nasr, pe 14 februarie (1 minut jucat)

3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

În acest moment, Al-Ain se află pe prima poziție în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 38 de puncte acumulate după 16 etape.

Pentru echipa la care evoluează Adrian Șut urmează duelul cu Bani Yas, ultima clasată din campionat, de duminică, de la ora 19:30.

Adrian Șut a fost unul dintre jucătorii de bază la FCSB în ultimele 5 sezoane, reușind să strângă 212 apariții în tricoul roș-albastru.

Mijlocașul a contribuit la 30 de goluri pentru FCSB: a marcat de 16 ori și a oferit 14 pase decisive.

