„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători”

BODO/GLIMT - INTER 3-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul italienilor, a vorbit despre eșecul incredibil înregistrat de echipa sa, în play-off-ul Ligii Campionilor.

După ce a pierdut partida din tur, Inter va avea o misiune infernală la returul programat marți, la Milano, de la ora 22:00.

BODO/GLIMT - INTER 3-1 . Cristi Chivu: „Vom încerca să ne calificăm pe San Siro”

Tehnicianul român este optimist în privința partidei retur, însă este conștient că echipa sa va avea o misiune grea.

„Echipa a încercat din greu, a avut o atitudine bună timp de 90 de minute. Ne-au surprins pe tranziție. Am încercat să jucăm, în ciuda acestui teren și a frigului. Nu e o scuză, dar nu îi pot învinui prea mult pe jucători.

Am vrut să punem presiune pe portarul lor, dar în partea secundă n-am mai jucat atât de sus. Problema e că am părut un pic surprinși pe atac. Ei au avut calitate, viteză și erau obișnuiți cu acest teren, dar, din nou, aceasta nu e o scuză.

La 1-1, am fi putut gestiona mai bine ocaziile, dar, în decurs de trei minute, am primit două goluri identice.

Totul este deschis pentru meciul retur. Știam că întâlnim o echipă care ne poate pune probleme pe tranziție.

Acum trebuie să tragem linie. Avem câteva mici probleme după acest meci, iar peste 3 zile jucăm cu Lecce”, a declarat Cristi Chivu la Prime Video.

Lautaro? Cred că l-am pierdut, s-a accidentat și pare destul de grav. Mai sunt și alții cu probleme. Chivu, despre accidentarea lui Lautaro Martinez

