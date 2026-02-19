Miruță vrea Steaua în Liga 1 Ministrul Apărării ia atitudine: „Nu se poate  să limitezi un sportiv prin lege” +6 foto
Steaua București
Liga 2

Miruță vrea Steaua în Liga 1 Ministrul Apărării ia atitudine: „Nu se poate să limitezi un sportiv prin lege”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 09:32
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 09:49
  • Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale, a anunțat că va interveni pentru ca Steaua București să obțină dreptul de promovare, echipa fiind blocată de mai multe sezoane în liga secundă.

În urmă cu puțin peste două săptămâni, șeful MApN a transmis că bugetul clubului este de 32 de milioane de euro pe an, lăsând să se înțeleagă că această sumă aparține doar echipei de fotbal Steaua, deși este vorba de bugetul tuturor secțiilor din club.

Dan Udrea Se pune de un blat?
Citește și
Dan Udrea Se pune de un blat?
Citește mai mult
Dan Udrea Se pune de un blat?

Radu Miruță: „Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are”

Ulterior, Miruță a trimis inclusiv Corpul de Control la CSA Steaua, după ce a suspectat un posibil caz de corupție, iar acum a transmis că este pregătit să rezolve problema dreptului de promovare al echipei de fotbal, după ani de zile în care jucătorii au performat, au obținut promovarea pe gazon, însă nu au putut avansa din cauza legii.

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă.

Clubul Steaua, echipa de fotbal, ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege.

Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: «Indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul». Vreau să evit asta.

Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a spus Radu Miruță, potrivit antena3.ro.

Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures
Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures

Galerie foto (6 imagini)

Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures
+6 Foto
labels.photo-gallery

Care este situația echipei de fotbal Steaua

Steaua evoluează în Liga 2 pentru al cincilea sezon consecutiv, fiind pe locul 8, după primele 17 etape.

În ultimele runde din sezonul regulat, „militarii” vor mai întâlni pe FC Voluntari, CSM Slatina, CS Afumați și Poli Iași.

Până acum, formația din Ghencea a obținut de două ori promovarea directă pe teren, iar o dată s-a clasat pe loc de baraj, însă nu a putut promova din cauza regulamentului, care nu le permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

Citește și

Ioana Mihalcea Omul care aplaudă
Opinii
01:33
Ioana Mihalcea Omul care aplaudă
Citește mai mult
Ioana Mihalcea Omul care aplaudă
„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători”
Liga Campionilor
01:02
„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători”
Citește mai mult
„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
steaua bucuresti CSA Steaua mapn ministrul apararii drept de promovare radu miruta
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
11:41
„Regulile ATP sunt de rahat!” FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
„Regulile ATP sunt de rahat!”  FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
11:35
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share