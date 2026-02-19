Miruță vrea Steaua în Liga 1 Ministrul Apărării ia atitudine: „Nu se poate să limitezi un sportiv prin lege”

Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale, a anunțat că va interveni pentru ca Steaua București să obțină dreptul de promovare, echipa fiind blocată de mai multe sezoane în liga secundă.

În urmă cu puțin peste două săptămâni, șeful MApN a transmis că bugetul clubului este de 32 de milioane de euro pe an, lăsând să se înțeleagă că această sumă aparține doar echipei de fotbal Steaua, deși este vorba de bugetul tuturor secțiilor din club.

Radu Miruță: „Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are”

Ulterior, Miruță a trimis inclusiv Corpul de Control la CSA Steaua, după ce a suspectat un posibil caz de corupție, iar acum a transmis că este pregătit să rezolve problema dreptului de promovare al echipei de fotbal, după ani de zile în care jucătorii au performat, au obținut promovarea pe gazon, însă nu au putut avansa din cauza legii.

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă.

Clubul Steaua, echipa de fotbal, ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege.

Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: «Indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul». Vreau să evit asta.

Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a spus Radu Miruță, potrivit antena3.ro.

Care este situația echipei de fotbal Steaua

Steaua evoluează în Liga 2 pentru al cincilea sezon consecutiv, fiind pe locul 8, după primele 17 etape.

În ultimele runde din sezonul regulat, „militarii” vor mai întâlni pe FC Voluntari, CSM Slatina, CS Afumați și Poli Iași.

Până acum, formația din Ghencea a obținut de două ori promovarea directă pe teren, iar o dată s-a clasat pe loc de baraj, însă nu a putut promova din cauza regulamentului, care nu le permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

