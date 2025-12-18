„Clasicul” datoriilor de miliarde Barcelona și Real Madrid datorează sume enorme. Cifrele sunt amețitoare

Barcelona și Real Madrid au împreună cu 900 de milioane mai mult decât toate celelalte 18 cluburi reunite.

Marca a dezvăluit o ierarhie a datoriilor din prima ligă spaniolă.

Barcelona - Real Madrid, cel mai spectaculos meci al fotbalului mondial. Starurile reunite în Spania. Cele mai mari cluburi ale planetei.

Duelul stadioanelor emblematice, Camp Nou și Santiago Bernabeu, recent renovate.

„El Clasico” are în spate însă o mare de datorii. Și Barca, și Real.

Barcelona, ținta lui Bayern: „E absurd și intolerabil”

Se vorbește de mult timp despre gravele probleme financiare ale grupării blaugrana.

Constant, alte grupări importante europene avertizează asupra situației din Catalunya. Mai ales Bayern Munchen, una dintre rivalele din Champions League.

Santiago Bernabeu, cu acoperișul tras înainte de „El Clasico” Foto: Imago

În special, președintele onorific al bavarezilor, Uli Hoeness, o viață pe Allianz Arena ca jucător, director, președinte.

Spotify Camp Nou, arena renovată a Barcelonei Foto: Imago

Hoeness a dat de multe ori Barcelona drept exemplu negativ.

„Cumperi, cumperi, cumperi… Dintr-odată, ai 1,2 miliarde de euro datorii. La revedere!”, comenta oficialul german în septembrie 2025.

Revenea în noiembrie: „Este absurd să ai o datorie de 1,3 miliarde. Absurd și intolerabil”.

În orice altă țară, cu o asemenea datorie, nu ar putea juca în prima divizie. În Spania, nu se întâmplă nimic Uli Hoeness, președinte onorific Bayern Munchen

Real e foarte aproape de Barcelona. Împreună au 2,8 miliarde datorii

Marca a postat astăzi, 18 decembrie, o ierarhie a datoriilor din prima ligă spaniolă, realizată de Financial Times la sfârșitul sezonului trecut, 2024-2025.

Barcelona este clubul cu cea mai mare datorie, dar Real Madrid e foarte aproape. Ambele au depășit cu mult miliardul. Diferența dintre ele e de 149 de milioane.

1,451 miliarde de euro este suma datorată de Barcelona. Real Madrid are 1,302 miliarde

Împreună, au o datorie de 2,753 miliarde de euro, iar toate celelalte 18 grupări din elita iberică au de plătit 1,854 miliarde. Mai puțin cu 899 de milioane față de „El Clasico”.

Bilbao și Rayo: zero euro datorați!

La polul opus sunt două cluburi: unul basc, Athletic Bilbao. Altul madrilen, unde joacă Andrei Rațiu, Rayo Vallecano.

Ambele au zero euro în dreptul datoriilor.

Top 5 datorii LaLiga 2024-2025

1. Barcelona - 1,451 miliarde de euro.

2. Real Madrid - 1,302 miliarde.

3. Atletico Madrid - 550 de milioane.

4. FC Sevilla - 238 de milioane.

5. Betis Sevilla - 204 milioane.

