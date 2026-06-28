Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei!
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Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 11:05
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 11:11
  • Procent formidabil reușit de echipele africane, care validează modul în care FIFA a suplimentat locurile la Mondial 
  • Dintre cele 10 echipe pe care Africa le-a avut la start, nu mai puțin de 9 au accesat 16-imile. Procentajul e peste America de Sud și Europa
  • Comparația cu CM 2022 e relevantă fiindcă Europa s-a plâns că a primit prea puține locuri suplimentare când s-a făcut trecerea de la 32 la 48 de naționale
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S-a terminat faza grupelor, avem tabloul complet al 16-imilor și se pot trage primele concluzii elocvente, din moment ce avem disputate două treimi din jocurile de la acest Mondial. Câteva dintre acestea:

  1. Cu o singură excepție, grupele au fost câștigate de echipele care erau creditate cu prima șansă. Excepția e Portugalia.
  2. Marile deziluzii sunt Turcia și Uruguay.
  3. Marea surpriză, de departe, e naționala Insulelor Capului Verde
  4. Naționalele de rang secund, din afara top 10 FIFA, care au impresionat: Columbia și Japonia
  5. O singură echipă n-a marcat, Panama
  6. Messi de unul singur a marcat mai mult sau la fel cât 75% dintre participante!

Dincolo de aceste concluzii, faza grupelor oferă un răspuns în privința polemicilor care au apărut referitor la cum a decis FIFA să împartă cele 16 locuri suplimentare confederațiilor, raportat la ediția precedentă, când au participat doar 32 de țări.

Europa s-a considerat nedreptățită. A primit doar 3 locuri, spre deosebire de Africa, zonă care și-a dublat numărul, dar și de Asia, care a are un surplus de 50%.

Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei! Dan Udrea Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Locuri suplimentare CM 2026 versus CM 2022

CONTINENTLOCURI ÎN PLUSPROCENT ÎN PLUS
EUROPA3+23%
AFRICA5+100%
ASIA3+50%
AMERICA DE SUD2+50%
AMERICA CENTRALĂ2+50%
OCEANIA1+100%

După faza grupelor de la această ediție au fost eliminate 16 naționale și au rămas în joc 32 de reprezentative, fix volumul de acum 4 ani! Și ce ne spune o comparație cu cele 32 de participante la startul din 2022? Că, de departe, Africa e marea câștigătoare și care își justifică pe deplin locurile în plus pe care le-a primit.

Cele 32 de țări de acum, calificate în 16-imi versus cele 32 de la startul CM 2022

CONTINENTCM 2022CM 2026
EUROPA1313
AFRICA59
AMER. SUD45
ASIA62
AMER. CENTRALĂ43
OCEANIA00

Comparația e făcută între participantele de acum 4 ani, 32 la număr și echipele calificate acum în 16-imi și care ating același volum. Africa a primit 5 locuri suplimentare, iar cu 4 dintre echipe a reușit să treacă de grupe, în vreme ce Europa a avut 3 echipe în plus, dar tot cu 13 echipe a rămas între cele 32 care mai sunt acum în competiție.

America de Sud a primit două locuri în plus și are o echipă mai mult între cele 32 față de Mondialul din Qatar, același lucru fiind valabil și pentru America Centrală. Marea pierzătoare e Asia. A avut cu 3 naționale mai mult acum, dar are doar două echipe rămase în 16-imi, față de 6 câte au fost la startul Mondialului din 2022.

Africa nu doar că a validat modul în care FIFA a decis să-i suplimenteze locurile, dar a reușit un procentaj fantastic al randamentului privind calificarea din grupe. Dintre cele 10 participante, nu mai puțin de 9 sunt în 16-imi. Singura eliminată e Tunisia.

Procentul continentelor privind calificarea în 16-mi, raportat la volumul total de echipe

  • AFRICA 90%
  • AMER. SUD 83%
  • EUROPA 81%
  • AMER. CENTRALĂ 50%
  • ASIA 22%
  • OCEANIA 0%

Până în acest moment al turneului, marea câștigătoare e Africa. În urmă cu aproape o jumătate de secol, la Mondialul din 1978, din Argentina, aproape că nici nu exista comparația Europa vs Africa: din componența acelei ediții erau peste 60% naționale europene, de 10 ori procentul celor din Africa, reprezentată doar de o națională. Astăzi, balanța e mult echilibrată: Europa 33% dintre participante, Africa trece de 20%.

Față de Mondialul din 78, turneul din prezent are un număr de 3 ori mai mare de echipe. Expansiunea a fost criticată vehement, pentru că așa s-a ajuns de la un turneu cu 38 de meciuri la unul cu 104 partide, însă fără această strategie, un continent precum Africa nu s-ar fi putut niciodată dezvolta. Și iată că după aproape 50 de ani, Africa se poate spune că ține ritmul Europei și al Americii de Sud, ceea ce părea de neconceput în anii 70 și 80.

Imaginați-vă doar că nu au reușit să se califice acum naționale precum Nigeria și Camerun și atunci avem încă o confirmare că Africa a devenit o forță în fotbal. Și a mai închis din gura mare a Europei.

FIFA africa europa cm 2026 comparatie mondial
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