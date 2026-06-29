LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia

Brazilia este prima fostă campioană mondială care și-a câștigat locul în optimile CM 2026, după victoria dramatică în fața Japoniei, scor 2-1.

Șaisprezecimile continuă ACUM cu Germania - Paraguay.

Care este programul complet și unde pot fi urmărite toate meciurile, mai jos în articol.

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32 de echipe din cele 48 de participante au trecut de grupe, printre care se numără și două mari surprize: debutanta Capul Verde, naționala unde evoluează Joao Paulo, jucătorul de la FCSB, și RD Congo, care a ajuns în premieră în această fază a competiției.

La fel ca în cazul Canadei, cu o zi înainte, meciul părea să se îndrepte spre prelungiri. Brazilia s-a impus însă dramatic, după golul marcat de Martinelli în minutul 90+5.

Brazilia - Japonia 2-1

Au marcat: Casemiro (min. 56), Martinelli (min. 90+5) / K. Sano (min. 29)

Arbitru: Maurizio Mariani

Stadion: Houston Stadium

Germania - Paraguay

live pe Antena 1 și Antena Play

Arbitru: Jalal Jayed

Stadion: Boston Stadium

Care sunt celelalte meciuri din 16-imi și unde vor putea fi urmărite

16-imile CM 2026 continuă marţi, cu alte două partide interesante:

Țările de Jos - Maroc, ora 04:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Coasta de Fildeș - Norvegia, ora 20:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Miercuri, 1 iulie

Franța - Suedia, ora 00:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Mexic - Ecuador, ora 04:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Anglia - RD Congo, ora 19:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Belgia - Senegal, ora 23:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Joi, 2 iulie

SUA - Bosnia, ora 03:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Spania - Austria, ora 22.00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Vineri, 3 iulie

Portugalia - Croația, ora 02:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Elveția - Algeria, ora 06:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Australia - Egipt, ora 21:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Sâmbătă, 4 iulie

Argentina - Capul Verde, ora 01:00 » live pe Antena 1 și Antena Play

Columbia - Ghana, ora 04:30 » live pe Antena 1 și Antena Play

Până acum s-a jucat:

Africa de Sud - Canada 0-1

A marcat: Eustaquio ('90+2)

Arbitru: João Pedro Silva Pinheiro

Stadion: Los Angeles Stadium

Africa de Sud a încheiat grupa A pe locul secund, cu 4 puncte, la 5 lungimi în spatele Mexicului, care s-a impus fără probleme.

De cealaltă parte, Canada, una dintre gazdele turneului, a încheiat tot pe locul secund, dar în grupa B, cu 4 puncte. Elveția a câștigat acea grupă, reușind să obțină 7 puncte.

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