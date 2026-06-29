LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia

- Brazilia este prima fostă campioană mondială care și-a câștigat locul în optimile CM 2026, după victoria dramatică în fața Japoniei, scor 2-1.
- Șaisprezecimile continuă ACUM cu Germania - Paraguay.
- Care este programul complet și unde pot fi urmărite toate meciurile, mai jos în articol.
32 de echipe din cele 48 de participante au trecut de grupe, printre care se numără și două mari surprize: debutanta Capul Verde, naționala unde evoluează Joao Paulo, jucătorul de la FCSB, și RD Congo, care a ajuns în premieră în această fază a competiției.
La fel ca în cazul Canadei, cu o zi înainte, meciul părea să se îndrepte spre prelungiri. Brazilia s-a impus însă dramatic, după golul marcat de Martinelli în minutul 90+5.
Brazilia - Japonia 2-1
- Au marcat: Casemiro (min. 56), Martinelli (min. 90+5) / K. Sano (min. 29)
- Arbitru: Maurizio Mariani
- Stadion: Houston Stadium
Germania - Paraguay
- live pe Antena 1 și Antena Play
- Arbitru: Jalal Jayed
- Stadion: Boston Stadium
Care sunt celelalte meciuri din 16-imi și unde vor putea fi urmărite
16-imile CM 2026 continuă marţi, cu alte două partide interesante:
- Țările de Jos - Maroc, ora 04:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Coasta de Fildeș - Norvegia, ora 20:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
Miercuri, 1 iulie
- Franța - Suedia, ora 00:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Mexic - Ecuador, ora 04:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Anglia - RD Congo, ora 19:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Belgia - Senegal, ora 23:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
Joi, 2 iulie
- SUA - Bosnia, ora 03:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Spania - Austria, ora 22.00 » live pe Antena 1 și Antena Play
Vineri, 3 iulie
- Portugalia - Croația, ora 02:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Elveția - Algeria, ora 06:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Australia - Egipt, ora 21:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
Sâmbătă, 4 iulie
- Argentina - Capul Verde, ora 01:00 » live pe Antena 1 și Antena Play
- Columbia - Ghana, ora 04:30 » live pe Antena 1 și Antena Play
Până acum s-a jucat:
Africa de Sud - Canada 0-1
- A marcat: Eustaquio ('90+2)
- Arbitru: João Pedro Silva Pinheiro
- Stadion: Los Angeles Stadium
Africa de Sud a încheiat grupa A pe locul secund, cu 4 puncte, la 5 lungimi în spatele Mexicului, care s-a impus fără probleme.
De cealaltă parte, Canada, una dintre gazdele turneului, a încheiat tot pe locul secund, dar în grupa B, cu 4 puncte. Elveția a câștigat acea grupă, reușind să obțină 7 puncte.