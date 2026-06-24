„O adevărată rușine”  Critică în termeni duri decizia ITIA de a o suspenda 4 ani pe Marketa Vondrousova: „Este absurd”

Ajla Tomljanovic (33 de ani, #98 WTA) a criticat dur Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) după ce a suspendat-o timp de patru ani pe Marketa Vondrousova (26 de ani, #122 WTA).

Tenismena cehă a primit această sancțiune drastică după ce a refuzat efectuarea unui test antidoping în decembrie 2025.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jucătoarea în vârstă de 26 de ani a fost sancționată de ITIA, după ce a refuzat accesul unui ofițer de control antidoping în locuința sa pentru realizarea testului.

Ajla Tomljanovic critică ITIA: „Este o adevărată rușine ceea ce i s-a întâmplat Marketei”

Ajla Tomljanovic a criticat în termeni duri ITIA, după decizia de a o suspenda pe fosta campioană de la Wimbledon.

„Nu m-aș simți confortabil dacă aș locui singură și cineva ar veni la ușă la ora 8 sau la orice altă oră.

Pot număra pe degetele de la o mână experiențele bune pe care le-am avut cu acești oameni. Cred că sunt mereu în căutarea unui motiv să te sancționeze. Nu sunt deloc amabili”, a declarat australianca, conform esentiallysports.com.

Este o adevărată rușine ceea ce i s-a întâmplat Marketei. Este foarte trist că facem parte dintr-un sport în care tratamentul nu este egal pentru toată lumea. Egalitatea este un lucru pentru care luptăm constant. Este pur și simplu absurd. Ajla Tomljanovic, locul 98 WTA

Conform regulamentului antidoping, refuzul unui test este sancționat la fel ca un rezultat pozitiv la un control.

21 iunie 2030 este data până când Marketa Vondrousova va fi suspendată. Are dreptul de a contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS)

Marketa Vondrousova: „Reprezintă o încălcare serioasă a vieții private”

Fostul număr 6 mondial a explicat în luna aprilie că a refuzat testarea deoarece s-a temut pentru siguranța sa. Sportiva a susținut că ofițerul a sunat la ușa sa la o oră târzie și că nu ar fi respectat procedurile necesare.

Totuși, tribunalul care a analizat cazul a stabilit că jucătoarea nu a oferit „nicio justificare convingătoare” pentru refuzul de a efectua testul.

„Un controlor a sosit la ora 20:15 și mi-a spus că intervalul orar declarat de mine nu contează și că trebuie să fiu testată imediat.

Când am atras atenția că acest lucru se petrece în afara intervalului meu de testare și reprezintă o încălcare serioasă a vieții private, mi s-a răspuns: «Aceasta este viața unui sportiv profesionist»”, a spus Vondrousova.

A fost foarte clar că jucătoarea nu dorea să coopereze cu procedura. Nicole Sapstead, directorul departamentului antidoping din cadrul ITIA

Andy Roddick: „Eu i-aș spune să plece”

Andy Roddick, fost campion la US Open în 2003, a explicat modul în care funcționează regulile privind testările asupra jucătorilor.

„Dacă intervalul meu este între 5 și 6 și cineva spune: «Știi ceva? O să vin la ora 1 după-amiaza», eu i-aș spune să plece.

Sau aș suna pe cineva și i-aș spune: «Ascultă, vreau doar să se înțeleagă asta. Nu e momentul potrivit»”, a spus Roddick în cadrul podcastului său, „Served”.

În schimb, Karolina Pliskova (34 de ani, #74 WTA) are o opinie diferită față de ceilalți sportivi, cu privire la suspendare primită de Marketa Vondrousova.

„Sunt în circuit de aproximativ 15-20 de ani. Cred că toată lumea a trecut prin situații de acest gen, când cineva îți bate la ușă. Dar cu toții cunoaștem regulile, așa că…”, a spus Pliskova.

Testările imprevizibile reprezintă un instrument esențial pentru protejarea sportului curat. Karen Moorhouse, directorul executiv al ITIA

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport