Ronaldinho revine în fotbal!  Clubul cu care s-a înțeles legenda Braziliei: „Obiectivul este să marcheze ultimul gol al carierei” » A lansat și un brand de echipamente +14 foto
Ronaldinho
Campionate

Ronaldinho revine în fotbal! Clubul cu care s-a înțeles legenda Braziliei: „Obiectivul este să marcheze ultimul gol al carierei” » A lansat și un brand de echipamente

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 12:50
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 12:50
  • Ronaldinho revine în fotbalul profesionist la vârsta de 46 de ani, deși a jucat ultimul meci al carierei în 2015.
  • Starul brazilian care a trecut pe la Barcelona și AC Milan a semnat cu Ravenna, o echipă din Serie C, acolo unde va juca „cel puțin un meci”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Anunțul a fost făcut chiar de Ignazio Cipriani (38 de ani), proprietarul clubului italian, care a dezvăluit cum a decurs această mutare surprinzătoare.

Rio Ferdinand, fără menajamente Nu s-a putut abține după prestația lui Cristiano Ronaldo:  „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”
Citește și
Rio Ferdinand, fără menajamente Nu s-a putut abține după prestația lui Cristiano Ronaldo: „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”
Citește mai mult
Rio Ferdinand, fără menajamente Nu s-a putut abține după prestația lui Cristiano Ronaldo:  „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”

Ronaldinho revine în fotbal! Care e obiectivul brazilianului la noua sa echipă

Într-un cadrul unui interviu, Ignazio Cipriani a dezvăluit că Ronaldinho a semnat cu Ravenna, unde nu va fi doar jucător, ci și un asociat în cadrul clubului.

Obiectivul trasat fostului jucător de la Barcelona și AC Milan este de a marca ultimul gol al carierei în tricoul echipei Ravenna.

În plus, Ronaldinho a lansat și propriul brand de echipamente sportive, numit „R10”, iar Ravenna va fi prima echipă care îl va purta.

„Când am preluat clubul în 2024, obiectivul meu a fost să-i fac pe tinerii din Ravenna să se îndrăgostească de fotbal.

Ronaldinho este simbolul bucuriei de a juca fotbal. Nu cred că există un alt jucător care să inspire dragoste pentru acest sport așa cum o face el. De aceea considerăm că este extraordinar să-l avem alături de noi.

Am lucrat mult la mutarea asta. Eu și Lorenzo Tonetti am avut mai multe discuții cu Ronaldinho și cu fratele său, iar în final s-a alăturat cu entuziasm la proiectul nostru.

De asemenea, dorește să lanseze propriul său brand de echipament sportiv, «R10», într-un model similar cu cel al lui Michael Jordan. Ravenna va fi astfel prima echipă care va purta acest brand”, a declarat Ignazio Cipriani, conform gazzetta.it.

Ronaldinho va deveni și asociat în cadrul clubului, însă va avea în același timp statutul de jucător. Obiectivul său este să înscrie ultimul gol al carierei chiar în tricoul celor de la Ravenna. Ignazio Cipriani, proprietarul clubului Ravenna

Oficialul clubului italian a dezvăluit și când va fi prezentat Ronaldinho:

„Va participa la prezentarea echipei, pe 21 august. Nu va merge în cantonament, însă va lua parte cu siguranță la cel puțin un meci de campionat, poate chiar la mai multe, vom vedea.

Încă nu știm exact când va evolua într-un meci oficial. Acest lucru va depinde de mai mulți factori. Cert este că va fi vorba despre o partidă disputată pe teren propriu”.

Ronaldinho și-a lansat propriul brand de echipament sportiv. Foto: captură Facebook/Ravenna Football Club
Ronaldinho și-a lansat propriul brand de echipament sportiv. Foto: captură Facebook/Ravenna Football Club

Galerie foto (14 imagini)

Ronaldinho și-a lansat propriul brand de echipament sportiv. Foto: captură Facebook/Ravenna Football Club Ronaldinho și-a lansat propriul brand de echipament sportiv. Foto: captură Facebook/Ravenna Football Club Ronaldinho și-a lansat propriul brand de echipament sportiv. Foto: captură Facebook/Ravenna Football Club Ronaldinho și-a lansat propriul brand de echipament sportiv. Foto: captură Facebook/Ravenna Football Club Ronaldinho și-a lansat propriul brand de echipament sportiv. Foto: captură Facebook/Ravenna Football Club
+14 Foto
labels.photo-gallery

Ignazio Cipriani: „Obiectivul meu nu este unul financiar”

Vestea că Ronaldinho va juca pentru Ravenna a fost primită cu o mare bucurie de locuitorii orașului. Cipriani a explicat care e scopul acestei mutări surprinzătoare.

„Bineînțeles, cu un entuziasm enorm. Considerăm că este un privilegiu pentru campionatul nostru să poată vedea o asemenea vedetă. Totuși, obiectivul meu nu este unul financiar.

Alegerea lui Ronaldinho vine din pasiune și din sentimente. Vrem să-i apropiem pe tinerii din zonă de acest sport și de culorile clubului Ravenna, știind foarte bine că această veste a avut un impact internațional și că acum numele echipei noastre este cunoscut peste tot”, a mai spus Ignazio Cipriani.

Visul nostru este să ajungem în Serie A, însă lucrăm pentru asta. Construim un club modern și inovator, inclusiv datorită parteneriatului cu Black Duck. Avansăm pas cu pas, folosind o abordare modernă bazată pe date și analiză statistică. Ignazio Cipriani, proprietarul clubului Ravenna

Proprietarul clubului Ravenna a explicat și care e marele lui vis.

„Ravenna este casa mea, iar visul meu dintotdeauna a fost ca toți tinerii pasionați de fotbal din zonă să devină suporteri ai clubului orașului nostru.

Avem încă mult de muncă, începând cu infrastructura. Directorul nostru general, Paolo Scocco, care face o treabă excelentă, se ocupă și de noul nostru centru de pregătire, modern, care ar trebui să fie gata în ianuarie (n.r. 2027).

Apoi ne vom concentra asupra stadionului. În prezent finalizăm lucrările de renovare ale stadionului Benelli, însă ne dorim să construim unul nou, care să includă birouri și un Hotel Cipriani.

Proiectul Ronaldinho este doar punctul de plecare. Avem multe idei și ambiții foarte mari”.

De-a lungul carierei sale, Ronaldinho a jucat pentru Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atletico MG, Queretaro și Fluminense, în tricoul căreia s-a retras din activitate în 2015.

A câștigat un Balon de Aur (2005), o Cupă Mondială (2002), Liga Campionilor (2006), Copa America (1999), dar și două titluri în Spania și unul în Italia.

Citește și

CM 2026 Bosnia lui Jovo Lukic, victorie imensă în ultima etapă a grupelor. Canada, învinsă de Elveția pe teren propriu
Campionatul Mondial
00:03
CM 2026 Bosnia lui Jovo Lukic, victorie imensă în ultima etapă a grupelor. Canada, învinsă de Elveția pe teren propriu
Citește mai mult
CM 2026 Bosnia lui Jovo Lukic, victorie imensă în ultima etapă a grupelor. Canada, învinsă de Elveția pe teren propriu
Rio Ferdinand, fără menajamente Nu s-a putut abține după prestația lui Cristiano Ronaldo:  „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”
Campionatul Mondial
11:44
Rio Ferdinand, fără menajamente Nu s-a putut abține după prestația lui Cristiano Ronaldo: „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”
Citește mai mult
Rio Ferdinand, fără menajamente Nu s-a putut abține după prestația lui Cristiano Ronaldo:  „Pentru toți care îl urăsc: tăceți!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
ronaldinho revenire ravenna serie c Ignazio Cipriani
Știrile zilei din sport
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Gimnastica
24.06
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Citește mai mult
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Superliga
24.06
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Citește mai mult
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Superliga
24.06
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Citește mai mult
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Superliga
24.06
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Citește mai mult
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:15
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
22:28
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
23:05
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Top stiri
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
24.06
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
24.06
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Campionatul Mondial
24.06
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Citește mai mult
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 16 rapid 8 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share