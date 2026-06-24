Ronaldinho revine în fotbal! Clubul cu care s-a înțeles legenda Braziliei: „Obiectivul este să marcheze ultimul gol al carierei” » A lansat și un brand de echipamente

Ronaldinho revine în fotbalul profesionist la vârsta de 46 de ani, deși a jucat ultimul meci al carierei în 2015.

Starul brazilian care a trecut pe la Barcelona și AC Milan a semnat cu Ravenna, o echipă din Serie C, acolo unde va juca „cel puțin un meci”.

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Anunțul a fost făcut chiar de Ignazio Cipriani (38 de ani), proprietarul clubului italian, care a dezvăluit cum a decurs această mutare surprinzătoare.

Ronaldinho revine în fotbal! Care e obiectivul brazilianului la noua sa echipă

Într-un cadrul unui interviu, Ignazio Cipriani a dezvăluit că Ronaldinho a semnat cu Ravenna, unde nu va fi doar jucător, ci și un asociat în cadrul clubului.

Obiectivul trasat fostului jucător de la Barcelona și AC Milan este de a marca ultimul gol al carierei în tricoul echipei Ravenna.

În plus, Ronaldinho a lansat și propriul brand de echipamente sportive, numit „R10”, iar Ravenna va fi prima echipă care îl va purta.

„Când am preluat clubul în 2024, obiectivul meu a fost să-i fac pe tinerii din Ravenna să se îndrăgostească de fotbal.

Ronaldinho este simbolul bucuriei de a juca fotbal. Nu cred că există un alt jucător care să inspire dragoste pentru acest sport așa cum o face el. De aceea considerăm că este extraordinar să-l avem alături de noi.

Am lucrat mult la mutarea asta. Eu și Lorenzo Tonetti am avut mai multe discuții cu Ronaldinho și cu fratele său, iar în final s-a alăturat cu entuziasm la proiectul nostru.

De asemenea, dorește să lanseze propriul său brand de echipament sportiv, «R10», într-un model similar cu cel al lui Michael Jordan. Ravenna va fi astfel prima echipă care va purta acest brand”, a declarat Ignazio Cipriani, conform gazzetta.it.

Ronaldinho va deveni și asociat în cadrul clubului, însă va avea în același timp statutul de jucător. Obiectivul său este să înscrie ultimul gol al carierei chiar în tricoul celor de la Ravenna. Ignazio Cipriani, proprietarul clubului Ravenna

Oficialul clubului italian a dezvăluit și când va fi prezentat Ronaldinho:

„Va participa la prezentarea echipei, pe 21 august. Nu va merge în cantonament, însă va lua parte cu siguranță la cel puțin un meci de campionat, poate chiar la mai multe, vom vedea.

Încă nu știm exact când va evolua într-un meci oficial. Acest lucru va depinde de mai mulți factori. Cert este că va fi vorba despre o partidă disputată pe teren propriu”.

Ignazio Cipriani: „Obiectivul meu nu este unul financiar”

Vestea că Ronaldinho va juca pentru Ravenna a fost primită cu o mare bucurie de locuitorii orașului. Cipriani a explicat care e scopul acestei mutări surprinzătoare.

„Bineînțeles, cu un entuziasm enorm. Considerăm că este un privilegiu pentru campionatul nostru să poată vedea o asemenea vedetă. Totuși, obiectivul meu nu este unul financiar.

Alegerea lui Ronaldinho vine din pasiune și din sentimente. Vrem să-i apropiem pe tinerii din zonă de acest sport și de culorile clubului Ravenna, știind foarte bine că această veste a avut un impact internațional și că acum numele echipei noastre este cunoscut peste tot”, a mai spus Ignazio Cipriani.

Visul nostru este să ajungem în Serie A, însă lucrăm pentru asta. Construim un club modern și inovator, inclusiv datorită parteneriatului cu Black Duck. Avansăm pas cu pas, folosind o abordare modernă bazată pe date și analiză statistică. Ignazio Cipriani, proprietarul clubului Ravenna

Proprietarul clubului Ravenna a explicat și care e marele lui vis.

„Ravenna este casa mea, iar visul meu dintotdeauna a fost ca toți tinerii pasionați de fotbal din zonă să devină suporteri ai clubului orașului nostru.

Avem încă mult de muncă, începând cu infrastructura. Directorul nostru general, Paolo Scocco, care face o treabă excelentă, se ocupă și de noul nostru centru de pregătire, modern, care ar trebui să fie gata în ianuarie (n.r. 2027).

Apoi ne vom concentra asupra stadionului. În prezent finalizăm lucrările de renovare ale stadionului Benelli, însă ne dorim să construim unul nou, care să includă birouri și un Hotel Cipriani.

Proiectul Ronaldinho este doar punctul de plecare. Avem multe idei și ambiții foarte mari ”.

De-a lungul carierei sale, Ronaldinho a jucat pentru Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atletico MG, Queretaro și Fluminense, în tricoul căreia s-a retras din activitate în 2015.

A câștigat un Balon de Aur (2005), o Cupă Mondială (2002), Liga Campionilor (2006), Copa America (1999), dar și două titluri în Spania și unul în Italia.

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