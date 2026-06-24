Îl elogiază pe Ronaldo  Legenda Braziliei, mesaj special pentru Cristiano, după „dubla” reușită la CM 2026: „Îmi scot pălăria” +27 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Îl elogiază pe Ronaldo Legenda Braziliei, mesaj special pentru Cristiano, după „dubla” reușită la CM 2026: „Îmi scot pălăria”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 11:40
  • Portugalia - Uzbekistan 5-0. Rivaldo (54 de ani), una dintre legendele Braziliei, i-a transmis un mesaj lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), după ce starul lusitan a strălucit în al doilea meci de la CM 2026.
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În meciul cu Uzbekistan, Ronaldo și-a arătat clasa și a înscris două goluri, devenind astfel primul jucător din istorie care a marcat la șase ediții consecutive ale Campionatului Mondial, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

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Rivaldo, mesaj pentru Ronaldo după evoluția remarcabilă din meciul cu Uzbekistan

Marți, fostul mare jucător Rivaldo l-a elogiat pe Cristiano Ronaldo prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

Fost campion mondial și câștigător al Balonului de Aur, Rivaldo a avut numai cuvinte de laudă pentru fotbalistul lu Al-Nassr. Acesta a fost surprins de evoluțiile foarte bune ale lui Ronaldo, în ciuda vârstei pe care o are.

Astăzi (n.r. marți) este ziua în care trebuie să felicităm acest fenomen al fotbalului.

În primul meci, chiar dacă nu a marcat, a demonstrat exact ceea ce l-a făcut unul dintre cei mai mari sportivi din istorie: dedicare, dedicare, spirit competitiv și o dorință neobosită de a câștiga.

A alergat, s-a luptat pentru fiecare minge, a ajutat echipa și nu a încetat niciodată să creadă.

Astăzi (n.r. marți), încă o dată, a răspuns pe teren. A marcat două goluri în marea victorie a Portugaliei și a demonstrat că vârsta este doar un număr atunci când ai disciplină, profesionalism și o mentalitate extraordinară.

De-a lungul carierei sale, Cristiano și-a construit un parcurs care servește drept sursă de inspirație pentru sportivii din toate generațiile.

Talentul său este enorm, dar ceea ce impresionează cel mai mult este capacitatea de a se reinventa, de a excela și de a continua să concureze la cel mai înalt nivel, an după an.

Felicitări pentru performanța extraordinară de astăzi și felicitări Portugaliei pentru această victorie excelentă.

Îmi scot pălăria în fața acestui jucător”, a scris Rivaldo pe Instagram.

Golurile marcate cu Uzbekistan l-au făcut pe Ronaldo și cel mai bun marcator all time al naționalei Portugaliei la Mondiale (10 goluri), depășindu-l pe Eusebio (9). Pauleta e pe locul 3, cu 4 goluri.

Cristiano are 30 de goluri în 35 de meciuri în tricoul Portugaliei cu Roberto Martinez selecționer și a ajuns la borna 975 în întreaga carieră.

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X

Galerie foto (27 imagini)

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
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Ronaldo, răspuns pentru critici: „Doar ca să nu uitați”

După partida cu RD Congo, 1-1, Ronaldo a fost dur criticat pentru prestația sa modestă de la debutul la CM 2026. Acesta s-a revanșat în meciul cu Uzbekistan, reușind să înscrie de două ori.

La final, acesta s-a îndreptat către cameră și a strigat: „M-am întors!”. Ronaldo și-a explicat ulterior acea reacție: „Doar ca să nu uitați, doar ca să nu uitați!”, conform record.pt.

Jucătorul lui Al-Nassr consideră această replică drept un răspuns la critici: „Întotdeauna. De 23 de ani fac asta”.

Cristiano Ronaldo a a vorbit și despre performanța de a deveni cel mai bun marcator all time al naționalei Portugaliei la Mondiale (10 goluri).

„Sunt foarte fericit, dar pentru mine cel mai important este munca depusă de echipă și încrederea pe care am avut-o. Am primit multe critici în această săptămână și știam că se va întâmpla asta. Echipa a muncit foarte bine, am progresat mult.

Cum se spune, uneori tot răul e spre bine. În ceea ce mă privește, este întotdeauna plăcut să dobor recorduri, dar obiectivul meu este să ajut naționala să își atingă obiectivele.

Scopul era să trecem mai departe din grupă, iar cu patru puncte cred că am reușit deja acest lucru”, a mai declarat portughezul.

Pentru Portugalia urmează meciul cu Columbia, de pe 28 iunie, ultimul din grupa K de la CM 2026.

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Columbia26
2. Portugalia24
3. RD Congo21
4. Uzbekistan20

Clasamentul all time al marcatorilor la Mondial:

1. Messi 18
2. Mbappe 16
Klose 16
4. Ronaldo Nazario 15
5. G. Muller 14
6. Fontaine 13
7. Pele 12
8. Kocsis 11
Klinsmann 11
10. Kane 10
Cristiano Ronaldo 10
Cubillas 10
T. Muller 10
Lato 10

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