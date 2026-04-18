Riscă o suspendare uriașă  Fosta campioană de la Wimbledon explică de ce a refuzat testul antidoping: „Am fost foarte speriată”

Fosta campioană de la Wimbledon explică de ce a refuzat testul antidoping: „Am fost foarte speriată"
Marketa Vondrousova. Foto: IMAGO
Tenis

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 12:43
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 12:44
  • Marketa Vondrousova (26 de ani, 46 WTA) riscă o suspendare foarte mare, de 4 ani, după ce a refuzat controlul antidoping la care sportivii sunt supuși constant.

Fosta campioană de la Wimbledon a venit acum cu explicații după testul refuzat în urmă cu câteva luni, dezvăluind mai multe probleme cu care se confruntă, fie din punct de vedere al siguranței, fie al sănătății mintale.

Marketa Vondrousova: „Am ajuns într-un punct critic”

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, dar vreau să fiu transparentă cu voi în ceea ce privește sănătatea mea mintală. Recentul incident de la controlul antidoping s-a întâmplat pentru că am ajuns într-un punct critic, după luni de stres fizic și mental.

Multă vreme m-am confruntat cu accidentări, presiune constantă și probleme persistente cu somnul, care m-au epuizat și m-au făcut mai fragilă.

M-au epuizat încetul cu încetul, probabil mai mult decât mi-am dat seama la momentul respectiv. Și, pe deasupra, anii în care am primit mesaje pline de ură și amenințări m-au făcut să nu mă mai simt în siguranța în spațiul personal.

Când cineva mi-a sunat la ușă noaptea târziu, fără să se identifice corespunzător sau să respecte protocolul, am reacționat, am fost foarte speriată. În acel moment, era vorba despre a fi în siguranță, nu despre a evita ceva.

Experții au confirmat că am suferit o reacție acută la stres și o tulburare de anxietate generalizată. În acel moment, frica mi-a întunecat judecata și, pur și simplu, nu am putut procesa situația rațional.

După ce s-a întâmplat cu Petra (n.r. - Kvitova, în urmă cu 10 ani), nu-i ușor să-i accepți pe străinii care ne bat la ușă”, a scris Vondrousova pe Instagram.

  • În urmă cu 10 ani, Petra Kvitova a fost atacată de un hoț, în propriul apartament, după ce acesta s-a dat drept un angajat al unei companii de electricitate. Sportiva s-a ales cu răni grave la mâna stângă, având nevoie de operație, după ce a încercat să îndepărteze cuțitul care îi era îndreptat spre zona gâtului.
Suntem siguri că, odată ce va fi înțeles contextul pe deplin, ea va fi achitată Jan Exner, avocatul Marketei Vondrousova

Ce presupune refuzul testului? Conform condițiilor ITIA, un sportiv se află în neconformitate dacă refuză sau se opune colectării de probelor, fără o justificare convingătoare, după notificarea venită din partea unei persoane autorizate în mod corespunzător, potrivit thefirstserve.com.au.

  • Marketa Vondrousova a câștigat turneul de la Wimbledon în 2023, adunând un total de 3 titluri WTA în carieră.

wta dopaj test antidoping marketa vondrousova sanatate mintala
