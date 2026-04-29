Al-Nassr, echipa la care joacă Cristiano Ronaldo (41 de ani), s-a impus în derby-ul cu Al-Ahli, scor 2-0.

Partida dintre Al-Nassr și Al-Ahli a fost una extrem de importantă, cele două fiind pe primele poziții în campionatul Arabiei Saudite.

Cu patru etape înainte de final, Al-Nassr s-a distanțat la 8 puncte de Al-Hilal și la 13 de Al-Ahli, care au un meci mai puțin disputat.

Al-Nassr , victorie crucială împotriva lui Al-Ahli

După o primă repriză fără spectacol, Al-Nassr și-a asigurat cele trei puncte în partea a doua a meciului.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 76 cu o lovitură de cap. Joao Felix i-a centrat perfect legendarului jucător, care fără probleme a reluat din careul mic.

Pentru portughez acesta a fost golul 970 din carieră!

Peste 14 minute, în chiar ultimul minut de joc regulamentar, Kingsley Coman a majorat diferența în favoarea lui Al-Nassr și totodată a stabilit și scorul final, 2-0, rezultat care o apropie pe Al-Nassr de al zecelea titlu, primul după 7 ani de așteptare.

VIDEO. Golul marcat de Cristiano Ronaldo în Al-Nassr - Al-Ahli, scor 2-0:

🇸🇦🟡 Al Nassr 1-0 Al Ahli | Saudi Pro League



CABEZAZO DE CRISTIANO RONALDO



CR7 ESTÁ SELLANDO LA VICTORIA ANTE UN RIVAL DIRECTO POR EL TÍTULO 🇵🇹🔥pic.twitter.com/GCIKMEXC2m — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 29, 2026

