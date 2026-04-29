„De 10 ori s-a întâmplat asta”  Florin Tănase, despre motivele care au dus la sezonul ratat la FCSB: „Sperăm să mai reparăm dezastrul”
„De 10 ori s-a întâmplat asta” Florin Tănase, despre motivele care au dus la sezonul ratat la FCSB: „Sperăm să mai reparăm dezastrul”

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 23:11
Actualizat: 29.04.2026, ora 23:11
  • Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii vestiarului de la FCSB, a vorbit despre cauzele pentru care gruparea bucureșteană a făcut un sezon extrem de slab, nereușind să se califice în play-off-ul Ligii 1.

„Decarul” campioanei en-titre din Liga 1 este de părere că lipsa de omogenitate a fost principalul factor pentru care echipa nu a avut rezultatele așteptate în acest sezon.

Florin Tănase, despre cauzele care au dus la sezonul dezastruos al FCSB-ului: „Am jucat cu mulți jucători noi”

„Un sezon pe care l-am început foarte bine, cu trofeu, dar ușor-ușor am luat-o în jos. E clar că e un sezon ratat, de uitat cât mai repede. Sperăm pe această sută de metri să mai reparăm dezastrul și să obținem o calificare în cupele europene.

Personal, e clar că e un an pierdut. Nu e plăcut deloc să joci în play-out, dar asta este, ne-am făcut-o cu mâna noastră. Nu ai voie la un club de o asemenea dimensiune să nu prinzi play-off-ul.

Am jucat multe meciuri cu mulți jucători noi, să zic așa, s-au făcut multe schimbări. Nu e ușor, pentru că omogenitatea are de suferit.

Partea bună e doar că am marcat de foarte multe ori, dar după aceea ne-am mulțumit cu un avantaj minim și nu am reușit să câștigăm meciurile. Cred că de cel puțin 10 ori am condus și nu am câștigat”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro.

Florin Tănase, despre prelungirea contractului: „Nu am discutat absolut nimic”

Tănase a vorbit și despre prelungirea contractului cu gruparea roș-albastră, ținând cont că înțelegerea sa cu clubul este scadentă la finalul acestui sezon:

„Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri.

Vom vedea din vară, e timp să vorbim, nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă...

Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul.

Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii”.

