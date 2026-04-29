Doina Melinte și Ana Bărbous/ Foto: sporpictures.eu - IMAGO/ montaj GOLAZO.ro
Publicat: 29.04.2026, ora 23:02
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 23:03
  • Doina Melinte (69 de ani), fosta mare atletă, care a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), a vorbit despre cazul în care este implicată Ana Bărbosu (19 ani).

Gimnasta e protagonista unui eveniment nefericit, după ce a ratat trei controale inopinate ale ofițerilor anti-doping și riscă o suspendare de doi ani.

„Lucrurile sunt clare”  Președintele COSR se așteaptă ca Ana Bărbosu să fie suspendată: „Ăsta e verdictul” » Mesaj pentru FRG
Citește și
„Lucrurile sunt clare” Președintele COSR se așteaptă ca Ana Bărbosu să fie suspendată: „Ăsta e verdictul” » Mesaj pentru FRG
Citește mai mult
„Lucrurile sunt clare”  Președintele COSR se așteaptă ca Ana Bărbosu să fie suspendată: „Ăsta e verdictul” » Mesaj pentru FRG

Doina Melinte, despre cazul Anei Bărbosu: „Ea este vinovată! Sport nu va mai putea face!”

Medaliată cu aur și argint la Jocurile Olimpice desfășurate la Los Angeles în anul 1984, Doina Melinte susține că Bărbosu nu va scăpa de suspendare.

Și crede că principala vinovată pentru această situația este mama Anei.

„Eu aș spune că este vinovată mama. Ea a plecat din România în America, dar cred că probabil sport nu va mai putea face.

Ea nu a respectat o procedură antidoping. Eu am fost zece ani subsecretar de stat la Agenția Națională Anti-Doping.

Dacă te caută ofițerii de control doping și nu te găsesc de trei ori la domiciliu unde ai anunțat în sistem, atunci bineînțeles că se dă un avertisment.

Astea sunt regulile și trebuie respectate. Dacă ai trei abateri și nu te găsesc la domiciliu, deci nu ți s-au făcut trei controale doping, atunci automat ești suspendat”, a declarat Doina Melinte, citată de agerpres.ro.

Am vorbit cu Ana în această dimineață (n.r. marți). În acest moment, nu există nicio suspendare. Informația e eronată. Nu e vorba de doi ani, de nici o lună, de nici o zi. Pur și simplu nu e corectă informația conform căreia Ana e suspendată. Mai mult nu am ce declara Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, pentru GOLAZO.ro

Ce va urma în cazul Anei Bărbosu

GOLAZO.ro a luat legătura și cu surse de la TAS, pentru a înțelege clar ce s-a întâmplat marți în cazul Anei Bărbosu.

Întrebată ce va urma în cazul acesta, sursa de la TAS a declarat: „ITA nu pronunță suspendări.

Cazul merge la judecată, în fața unui panel de arbitraj, apoi la TAS. Asta în cazul în care avocații Anei nu vor fi de acord cu suspendarea, în cazul ipotetic în care acesta va fi verdictul, cerută de ITA.

E vorba de un dopaj pe localizare, așa se numește, dar, în acest moment, nu e nici măcar vorba de o suspendare provizorie. Poți accepta decizia lor, celor de la ITA, sau merge la proces, ca Simona Halep. La TAS.

Acolo unde o va apăra cea mai mare firmă de avocatură din lume pe partea sportivă, din punctul meu de vedere (n.r. cea a lui Howard Jacobs)”.

Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Stranieri
21:30
Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Citește mai mult
Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Victor Pițurcă, după PSG - Bayern 5-4 Câștigătorul CCE în 1986: „Atacuri stelare, dar apărări foarte slabe”
Liga Campionilor
21:06
Victor Pițurcă, după PSG - Bayern 5-4 Câștigătorul CCE în 1986: „Atacuri stelare, dar apărări foarte slabe”
Citește mai mult
Victor Pițurcă, după PSG - Bayern 5-4 Câștigătorul CCE în 1986: „Atacuri stelare, dar apărări foarte slabe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
