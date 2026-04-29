Doina Melinte (69 de ani), fosta mare atletă, care a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), a vorbit despre cazul în care este implicată Ana Bărbosu (19 ani).

Gimnasta e protagonista unui eveniment nefericit, după ce a ratat trei controale inopinate ale ofițerilor anti-doping și riscă o suspendare de doi ani.

Doina Melinte, despre cazul Anei Bărbosu: „Ea este vinovată! Sport nu va mai putea face!”

Medaliată cu aur și argint la Jocurile Olimpice desfășurate la Los Angeles în anul 1984, Doina Melinte susține că Bărbosu nu va scăpa de suspendare.

Și crede că principala vinovată pentru această situația este mama Anei.

„Eu aș spune că este vinovată mama. Ea a plecat din România în America, dar cred că probabil sport nu va mai putea face.

Ea nu a respectat o procedură antidoping. Eu am fost zece ani subsecretar de stat la Agenția Națională Anti-Doping.

Dacă te caută ofițerii de control doping și nu te găsesc de trei ori la domiciliu unde ai anunțat în sistem, atunci bineînțeles că se dă un avertisment.

Astea sunt regulile și trebuie respectate. Dacă ai trei abateri și nu te găsesc la domiciliu, deci nu ți s-au făcut trei controale doping, atunci automat ești suspendat”, a declarat Doina Melinte, citată de agerpres.ro.

Am vorbit cu Ana în această dimineață (n.r. marți). În acest moment, nu există nicio suspendare. Informația e eronată. Nu e vorba de doi ani, de nici o lună, de nici o zi. Pur și simplu nu e corectă informația conform căreia Ana e suspendată. Mai mult nu am ce declara Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, pentru GOLAZO.ro

Ce va urma în cazul Anei Bărbosu

GOLAZO.ro a luat legătura și cu surse de la TAS, pentru a înțelege clar ce s-a întâmplat marți în cazul Anei Bărbosu.

Întrebată ce va urma în cazul acesta, sursa de la TAS a declarat: „ITA nu pronunță suspendări.

Cazul merge la judecată, în fața unui panel de arbitraj, apoi la TAS. Asta în cazul în care avocații Anei nu vor fi de acord cu suspendarea, în cazul ipotetic în care acesta va fi verdictul, cerută de ITA.

E vorba de un dopaj pe localizare, așa se numește, dar, în acest moment, nu e nici măcar vorba de o suspendare provizorie . Poți accepta decizia lor, celor de la ITA, sau merge la proces, ca Simona Halep. La TAS.

Acolo unde o va apăra cea mai mare firmă de avocatură din lume pe partea sportivă, din punctul meu de vedere (n.r. cea a lui Howard Jacobs)”.

Citește și

