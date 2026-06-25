Fanii de la CM 2026, bulversați Regula necunoscută care a produs rumoare pe stadioanele din SUA: „M-a șocat”
Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Fanii de la CM 2026, bulversați Regula necunoscută care a produs rumoare pe stadioanele din SUA: „M-a șocat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 09:30
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 09:43
  • Fanii prezenți pe continentul nord-american pentru Campionatul Mondial au avut parte de o problemă neașteptată la intrarea pe stadioane, ca urmare a unei reguli impuse de organizatorii din SUA.
  • CM 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în Mexic, SUA și Canada.
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După ce jucători sau oficiali ai echipelor naționale au avut probleme la intrarea în SUA din cauza controalelor foarte stricte, fanii au ajuns să întâmpine dificultăți chiar și la accesul în arene.

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Fanii de la CM 2026, obligați să-și mute obiectele în genți transparente

Suporterii au fost șocați să constate că nu pot intra pe stadioane cu genți sau rucsacuri, din cauza unei politici privind folosirea genților transparente, instituită din motive de securitate.

Aceștia au putut să intre pe stadion doar după ce și-au transferat bunurile în genți sau pungi transparente.

Această măsură a dus la apariția comercianților ambulanți care vând astfel de recipiente pentru prețuri care ajung până la 20 de dolari, informează reuters.com.

„Măsura asta m-a șocat și m-a surprins”

Unii fani susțin că nu au fost informați cu privire la acest aspect, însă el a devenit unul tot mai des întâlnit pe stadioane, chiar și în Europa uneori, din cauza riscului mare de atacuri armate.

„M-a șocat și m-a surprins. Mi-am cumpărat biletul acum vreo două luni și am verificat pe site. Am căutat să aflu ce pot și ce nu pot lua cu mine.

Evident, nu puteam aduce cuțite, arme și lucruri de genul acesta, dar nu scria nimic despre gențile transparente”, a declarat o fană prezentă la stadionul din Los Angeles.

La fel de consternați sunt și suporterii din afara Statelor Unite, care nu se confruntă cu regula privind gențile transparente.

„Nu știam că nu putem folosi această geantă. Această geantă este foarte mică, sunt foarte surprins că nu o pot aduce la meci”, a declarat un taiwanez în vârstă de 27 de ani în timp ce își ridica geanta dintr-un dulap cu plată.

În unele țări, politicile privind folosirea genților transparente la evenimentele majore au devenit o practică obișnuită.

În SUA, unde deținerea de arme de mână este o practică comună, iar amenințările teroriste reprezintă o grijă constantă a autorităților, aceste restricții se aplică la majoritatea evenimentelor organizate pe stadioane.

Europa a înăsprit treptat restricțiile privind gențile, dar nu este la fel de strictă în ceea ce privește cerințele referitoare la gențile transparente.

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