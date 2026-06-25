Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago/Sport Pictures
Special

Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 03:15
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 03:17
  • GOLAZO.ro are informații de culise spectaculoase din interiorul FRF
  • Între Răzvan Burleanu și Gabi Bodescu există un diferend major, iar șeful FRF vrea îndepărtarea celui care i-a fost mâna dreaptă în ultimii 12 ani
  • Scandalul implică și Comisia Centrala de Arbitri, for din care oamenii apropiați de Bodescu au fost deja înlocuiți
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Confruntare la nivelul cel mai înalt în Federația Română de Fotbal. Combatanți: președintele Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct.

Din informațiile GOLAZO.ro, între președintele FRF și subalternul său s-a produs o ruptură totală. Motivul ar fi anumite lucruri pe care Bodescu le-ar fi făcut în ultima vreme, la nivelul Ligii 2 și 3, care ar fi încălcat linia roșie trasată de șeful FRF în privința integrității și a normelor de conduită.

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Din culise: ruptură Burleanu - Bodescu

Din acest motiv, Burleanu e hotărât chiar să renunțe la cel cu care colaborează în fruntea FRF de peste 12 ani!

Informațiile GOLAZO.ro privind ruptura, dar și iminenta decizie a lui Burleanu de a-l îndepărta pe Bodescu, au fost confirmate de surse din interiorul FRF.

Acestea au infirmat însă că Bodescu ar fi căzut în dizgrație din cauza ultimelor două scandaluri de la ligile inferioare, referitoare la barajul de promovare în Liga 2 și excluderea echipei Vedița Colonești. Motivele ar fi de altă natură și l-ar fi determinat pe Burleanu să nu le ignore.

Gabriel Bodescu (dreapta), alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF FOTO Sport Pictures Gabriel Bodescu (dreapta), alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF FOTO Sport Pictures
Gabriel Bodescu (dreapta), alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF FOTO Sport Pictures

Schimbări și la arbitri. Tot din cauza lui Bodescu?

Alte surse, extra FRF, susțin că inclusiv schimbările făcute peste noapte în interiorul Comisiei Centrale a Arbitrilor au legătură cu diferendul dintre Burleanu și Bodescu.

Au fost înlăturați Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu, cei care aveau în subordine Liga 2, respectiv Liga 3 și în locul lor au fost numiți Sebastian Colțescu (Liga 2) și Vasile Marinescu (Liga 3).

Cei doi la care s-a renunțat sunt considerați „oamenii” lui Bodescu, iar îndepărtarea lor confirmă disensiunile de la vârful FRF, dar și iminenta înlăturare a secretarului general adjunct.

Tot din informațiile GOLAZO.ro, FRF ar urma să facă anunțuri importante în perioada următoare, în privința organigramei.

Secretarul general adjunct e cel care, conform fișei postului, are în subordine competițiile organizate de FRF, în frunte cu Liga 2, Liga 3 și Cupa României. Dacă Burleanu va decide să meargă până la capăt cu demiterea lui, atunci va propune în Comitetul Executiv acest lucru, care poate fi validat cu majoritate simplă de voturi.

Bodescu, considerat aspiratorul de voturi al lui Burleanu

Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu fac echipă în fruntea FRF încă de când Burleanu a câștigat primul mandat, în martie 2014.

Grație relațiilor le care le-a construit de-a lungul anilor în rândul membrilor afiliați, Bodescu a fost considerat un pion important la fiecare rând de alegeri, cele din 2018, 2022 și 2026, la care Burleanu a fost reales, o dată chiar în unanimitate.

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