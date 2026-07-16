Lovitură financiară pentru Antena 1 Încasări spectaculoase pentru reclamele din semifinala CM 2026, Anglia - Argentina 1-2  

Antena 1 a înregistrat încasări consistente din vânzarea spațiilor publicitare aferente semifinalei Campionatului Mondial 2026 dintre Anglia și Argentina, scor 1-2.

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Partida a înregistrat audiențe foarte ridicate în România, iar în „minutul de aur”, în momentul golului marcat de Lautaro Martinez pentru 2-1, aproximativ 3 milioane de telespectatori urmăreau transmisiunea.

Antena 1, încasări spectaculoase pentru reclamele din semifinala CM 2026, Anglia - Argentina 1-2

Cele mai scumpe spații publicitare nu au fost cele din pauza dintre reprize, ci cele din pauza de hidratare introdusă în timpul jocului, scrie fanatik.ro.

Astfel, un spot publicitar de 20 de secunde difuzat în acel moment ar fi costat 23.381 de euro.

Sursa citată mai precizează că tarifele practicate pentru celelalte momente-cheie ale transmisiunii au fost următoarele:

înaintea meciului: 6.251 euro pentru un spot de 20 de secunde

„golden break”, imediat după intonarea imnurilor: 18.705 euro

pauza de hidratare: 23.381 de euro

pauza dintre reprize: 12.421 euro

după fluierul final: 6.089 euro.

Interesul ridicat pentru meciurile Campionatului Mondial a transformat această fază a competiției într-unul dintre cele mai profitabile produse media ale anului pe piața din România.

În funcție de numărul spoturilor comercializate, încasările totale din publicitate pentru o singură partidă pot ajunge la ordinul sutelor de mii de euro.

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