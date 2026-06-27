Epassy are zilele numărate la Dinamo Andrei Nicolescu anunță: „Nuno Campos îşi doreşte altceva”. De ce jucători mai au nevoie „câinii”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit că portarul Devis Epassy (33 de ani) ar urma să părăsească echipa.

Oficialul „câinilor” a dat detalii și despre campania de transferuri a clubului.

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Vineri, Dinamo l-a prezentat oficial pe Alaa Bellaarouch (24 de ani), goalkeeper împrumutat de la SC Braga până la finalul sezonului viitor.

Dacă evoluțiile marocanului se vor ridica la nivelul așteptărilor, „câinii” au și opțiune de cumpărare definitivă.

Devis Epassy are zilele numărate la Dinamo: „Nu cred că va rămâne”

După transferul lui Bellaarouch, Andrei Nicolescu a afirmat că șansele ca Epassy să continue la Dinamo sunt minime, deoarece Nuno Campos își dorește un portar de un alt profil între buturi.

„Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo.

Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are. Nu ştiu discuţia cu UTA”, a declarat Andrei Nicolescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Epassy a ajuns la Dinamo în vara anului trecut. Contractul internaționalul camerunez este valabil până în 2027.

31 de meciuri a jucat Epassy pentru Dinamo în sezonul precedent. A încasat 33 de goluri și a închis poarta în 9 partide

Andrei Nicolescu: „Mâine așteptăm un jucător în cantonament”

Președintele „câinilor” a anunțat că Dinamo urmează să mai aducă întăriri în perioada următoare.

„Noi ne mai dorim un fundaş central, el (n.r. Martin Pascual) a venit acum pentru că ne trebuie deja concurenţă. Mai căutăm o altă variantă, avem o ţintă.

Acum, jucătorii pe care îi dorim noi sunt încă pe plajă, cluburile de la care ne dorim să îi luăm n-au deschis încă birourile. Ne dorim doi atacanţi şi un mijlocaş central.

Ne mai dorim şi un fundaş lateral. Mâine se va face anunţ că a venit cineva în această seară în cantonament şi dacă e mâine totul în regulă îl anunţăm.

Mâine la fel aşteptăm un jucător în cantonament, vedem. Unul român şi unul străin. Pe ambele discuţii am clauză de confidenţialitate şi nu pot să zic nimic”, a mai spus Nicolescu.

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