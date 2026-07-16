4 TEME LĂMURITE DE BACIU Mai vin jucători? + Care e situația lui Gnahore, viitorul lui Lixandru și noul căpitan

Marius Baciu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, prima din noul sezon și a discutat patru dintre cele mai importante subiecte din jurul FCSB.

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Antrenorul roș-albaștrilor a analizat campania de transferuri, situația nou venitului Eddy Gnahore, viitorul lui Mihai Lixandru și alegerea noului căpitan al echipei.

FCSB caută întăriri, dar rămâne prudentă

Antrenorul roș-albaștrilor a transmis că este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, însă a confirmat că FCSB continuă să lucreze pentru completarea unor posturi considerate deficitare.

„Sunt foarte mulțumit de jucătorii pe care îi am la dispoziție. Pe asta mă și focusez. Orice jucător însă care va veni va îmbunătăți ceea ce avem. Avem ținte precise, avem niște posturi care trebuie acoperite.

Dar trebuie să fim prudenți și atenți în ceea ce vom face în perioada următoare. Clar că mai avem nevoie de dubluri.

Discut cu MM pentru asta, analizăm jucători și eu, și stafful. Suntem în discuții avansate pentru unii, dar suntem prudenți, avem și alte piste în cazul în care se blochează ceva”, a zis Baciu.

Gnahore mai are nevoie de zece zile

Băciu a oferit și un update despre Eddy Gnahore, unul dintre jucătorii aduși în această vară. Tehnicianul a explicat că mijlocașul este bine din punct de vedere fizic, însă mai are nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul optim.

„Noi ne-am dorit un profil de jucător așa cum e Eddy. Din punct de vedere fizic e OK. Gnahore mai are nevoie de cam 10 zile și va fi lângă echipă.

La fel și Joao Paulo, care încă este în vacanță. Are nevoie de timp cu familia. Ne vom concentra pe jucătorii pe care îi avem acum, iar unii dintre ei au o șansă în plus să demonstreze”, a mai zis Baciu.

Mai pleacă Lixandru?

Un alt subiect important a fost situația lui Mihai Lixandru, dorit în străinătate, cu șanse mari de a pleca. Antrenorul a confirmat că mijlocașul se pregătește în continuare cu echipa, însă o hotărâre privind viitorul său va fi luată foarte curând.

„Lixandru e cu noi la antrenamente. Vom lua decizia în câteva zile. E un jucător important. Știm intenția lui de a pleca. Nu știm exact ce va fi. Va fi în lot dacă știm că vom avea nevoie de ajutorul lui, dacă nu, e liber să plece, pentru că ne-am asumat lucrul acesta”, a mai zis Baciu.

Noul căpitan va fi ales după consultarea vestiarului

Înaintea duelului cu FC Argeș, FCSB urmează să își desemneze și noul căpitan, după plecarea lui Olaru. Baciu a precizat că decizia va fi luată după ce va consulta grupul de jucători, iar printre variante se află Florin Tănase, Juri Cisotti și Risto Radunovici.

„Căpitanul de echipă se va stabili în cursul zilei de astăzi. E ultima zi de cantonament și vrem să fim foarte atenți. Nu putem discuta de favoriți, mă interesează părerea grupului.

Tănase, Cisotti, Risto, dintre ei se poate alege. Am zis de la început că lăsăm asta pentru ultima zi de cantonament. Vreau să aud vocea vestiarului”, a mai zis Baciu.

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