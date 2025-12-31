Varga rupe tăcerea Patronul de la CFR face dezvăluiri despre stadiul negocierilor dintre clujeni și DC United pentru Louis Munteanu

Ioan Varga (66 de ani), patronul CFR Cluj, a oferit detalii despre stadiul negocierilor pentru transferul atacantului Louis Munteanu (23 de ani) la DC United.

Impresara fotbalistului se află deja în Statele Unite, unde negociază termenii pentru ceea ce ar putea fi mutarea iernii în Superligă.

Ioan Varga a vorbit despre stadiul negocierilor dintre CFR Cluj și DC United pentru Louis Munteanu: „Foarte aproape”

CFR Cluj se confruntă cu dificultăți financiare, iar conducerea clubului a anunțat că prioritatea este obținerea licenței pentru sezonul viitor.

În acest context, una dintre variantele luate în calcul este vânzarea unor jucători importanți, printre care se numără și atacantul Louis Munteanu.

Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, a confirmat că mutarea atacantului în SUA este foarte aproape de a se realiza, potrivit digisport.ro.

Este foarte aproape să plece. Ioan Varga

Echipa antrenată de elvețianul Rene Weiler ar fi pregătită să ofere aproximativ 6,5 milioane de euro ca sumă inițială pentru Louis Munteanu, conform nytimes.com.

Pe lângă suma de 6,5 de milioane de euro, s-ar putea adăuga bonusuri care ar urca valoarea totală a transferului la 9,2 milioane de euro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com

Atacantul a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.

