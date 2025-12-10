„Nu l-am mai contactat” Mihai Stoica, despre transferul lui Kevin Ciubotaru: „Atunci vom relua legătura”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundaș pe care campioana ar dori să îl transfere în pauza de iarnă.

Deși Gigi Becali anunțase că există un acord între cluburi pentru transferul lui Ciubotaru, lucrurile s-ar putea schimba.

Liubliana Nedelcu, agenta jucătorului, a anunțat că transferul tânărului fotbalist la FCSB nu este încă sigur, mai multe cluburi fiind interesate de serviciile sale.

Mihai Stoica, despre transferul lui Kevin Ciubotaru: „Nu l-am mai contactat”

Conducătorul campioanei a declarat că a respectat decizia jucătorului de a discuta după finalul primei părți a campionatului.

„Am avut permisiunea celor de la Hermannstadt să discutăm acum câtva timp, în jur de o lună, iar copilul a spus că nu e pregătit pentru o discuție și că vom vorbi după ce se termină prima parte a sezonului.

Am apreciat foarte mult franchețea cu care mi-a zis asta. M-am ținut de cuvânt și față de el și față de Hermannstadt și nu l-am mai contactat.

Așteptăm să se termine prima parte a sezonului și atunci o să reluăm legătura și o să discutăm”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

18 meciuri a disputat Kevin Ciubotaru în tricoul lui FC Hermannstadt, în acest sezon. A reușit două pase decisive

Ce declarase Gigi Becali, despre transferul lui Ciubotaru

Finanțatorul campioanei anunța marți seara că transferul lui Kevin Ciubotaru este iminent.

„Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.

Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul (n.r. de la 1 ianuarie). Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot. O să mai facem transferuri. Am găsit jucătorii, dar nu îi zic”, a declarat Becali, potrivit gsp.ro.

A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis. Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Liubliana Nedelcu, agenta lui Kevin Ciubotaru

