UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere” +7 foto
Șeful UEFA Aleksander Ceferin și șeful FIFA Gianni Infantino FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Campionatul Mondial

UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 10:18
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 10:21
  • UEFA urmează să renunțe la amenințarea de a boicota turneele FIFA după ce a primit asigurări că planul lui Gianni Infantino de a vinde participații la Cupa Mondială și la alte competiții majore nu va fi reluat.
  • Între timp, o mare federație europeană și-a retras sprijinul pentru Gianni Infantino
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Mișcarea făcută UEFA vine în urma deciziei luate de FIFA de a retrage propunerea care a stârnit opoziția celor 55 de asociații membre ale UEFA, care au convenit să boicoteze competițiile FIFA după ce detaliile planului au ieșit la iveală la finalul lunii iulie.

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UEFA renunță la boicot

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat că toate echipele calificate vor participa la Cupa Mondială de fotbal feminin Under-20 de luna viitoare din Polonia, primul turneu major care ar fi putut fi afectat de această confruntare.

„FIFA se bucură că toate echipele calificate vor participa la viitoarea Cupă Mondială de fotbal feminin Under-20 a FIFA.

FIFA crede cu tărie că fotbalul are puterea de a uni, chiar și în circumstanțe dificile, și așteaptă cu nerăbdare să întâmpine toate echipele și jucătoarele în Polonia.

Rămânem dedicați eforturilor de a sprijini în continuare dezvoltarea globală a acestui sport, prin competițiile noastre, prin programul FIFA Forward și prin diverse alte inițiative ale noastre, în dialog permanent cu confederațiile și părțile interesate”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Reuters.

Oficialii UEFA ar urma să informeze Comitetul executiv al forului și președinții asociațiilor membre, joi, în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Monaco, că au fost îndeplinite condițiile pentru ridicarea boicotului.

UEFA a solicitat atât retragerea propunerii, cât și asigurări că nu vor exista planuri similare.

„Nu este vorba despre o înfrângere suferită de UEFA, ci mai degrabă despre dorința de a evita să le luăm tinerelor jucătoare o oportunitate unică în viață. Acțiunile și insistența cu privire la reformă vor continua”, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu discuțiile.

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

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Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Italia i-a retras sprijinul lui Infantino

Italia a devenit cea mai recentă federație națională de fotbal care se distanțează de șeful FIFA Gianni Infantino.

Federația Italiană de Fotbal (FIGC) și-a retras sprijinul pentru candidatura lui Infantino la alegerile prezidențiale din cadrul FIFA programate să se desfășoare în martie 2027.

„Această decizie are scopul de a exprima în mod clar și transparent poziția FIGC, în deplin acord cu UEFA și cu președintele acesteia, Aleksander Ceferin, cu privire la recentele inițiative promovate de președintele FIFA referitoare la guvernanța și dezvoltarea competițiilor internaționale”, a transmis FIGC într-un comunicat.

Burleanu, atac la Infantino

Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, a avut un discurs dur la adresa lui Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, după planul său de privatizare a Campionatului Mondial.

„Fotbalul internațional trece printr-o criză fără precedent din cauza problemelor de bună guvernanță. De-a lungul timpului, în momentele de criză, FRF și-a asumat permanent o poziție puternică, fără echivoc.

În 2015, FRF a anunțat public că va vota împotriva președintelui FIFA de atunci, Joseph Blatter. În 2016 am fost unul dintre susținătorii lui Gianni Infantino pentru președinția FIFA, fiindcă împărtășeam o viziune comună despre fotbal.

În 2018 au început să apară primele derapaje și FRF s-a opus categoric unui alt proces de vânzare a fotbalului, Club World Cup, la vremea respectivă către SoftBank. După care, în 2021, o altă inițiativă a fost respinsă categoric și de către noi, organizarea Campionatului Mondial la fiecare 2 ani.

Prin urmare, dacă ne uităm doar la aceste momente, putem spune că ne-am câștigat dreptul de a avea curajul să ne gândim cum vrem să arate fotbalul internațional pe termen lung, fiindcă nu ne putem detașa de ceea ce se întâmplă la nivel internațional.

Din 2021 am fost mai aproape de procesul de luare a deciziilor la nivel de UEFA și FIFA prin prezența mea în Comitetul Executiv UEFA și Consiliul FIFA.

În acest context, FRF a luat o decizie grea, dar curajoasă, ca România să fie una dintre puținele țări care nu i-a acordat o scrisoare de susținere lui Gianni Infantino pentru alegerile din 2027, așa cum au făcut alte peste 200 de asociații naționale dintr-un total de 211 până în urmă cu o lună de zile.

Astăzi vedem foarte multe federații la nivel global anunțând public că își retrag scrisorile de susținere.

În momentul de față, atât eu, personal, cât și colegii mei din Comitetul Executiv putem spune la fel de categoric că ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino.

Acest lucru înseamnă pur și simplu că nu îl vom vota dacă nu se va retrage și va candida în martie 2027.

A trecut aproape o lună de când suntem în această criză, iar Gianni Infantino nu a sunat niciun membru al boardului din care fac și eu parte pentru a oferi explicații suplimentare, dar și garanții că această inițiativă de vânzare a fotbalului, această privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor”, a declarat Răzvan Burleanu la conferința de presă de miercuri.

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