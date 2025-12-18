Dorit de Barcelona Liderul apărării lui Cristi Chivu ar putea semna cu formația catalană 

Formația catalană este interesată să transfere un fundaș central de la Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu.

Matteo Moretto, unul dintre jurnaliștii cu informații de încredere în zona transferurilor, a dezvăluit principala țintă a celor de la FC Barcelona, pentru perioada de transferuri din această iarnă.

Barcelona vrea să îl transfere pe Bastoni

Ziaristul a dezvăluit că formația pregătită de Hansi Flick este în căutarea unui fundaș central care să aducă un plus în compartimentul defensiv, iar alesul ar fi Alessandro Bastoni, jucătorul lui Inter.

„Principalul obiectiv al Barcelonei este să transfere un fundaș central. Clubul ar dori să îl aducă pe Bastoni”, a spus Matteo Moretto, conform marca.com.

Ziaristul a dezvăluit că Deco, directorul sportiv de la Barcelona, a călătorit la Milano pentru a discuta cu agentul jucătorului despre o eventuală mutare.

Totuși, transferul ar putea fi greu de realizat, deoarece Alessandro Bastoni mai are contract cu Inter până în vara anului 2028.

„Deco a fost la Milano acum câteva săptămâni. S-a întâlnit cu agentul jucătorului”, a informat Moretto.

80.000.000 de euro este cota lui Alessandro Bastoni, conform Transfermarkt

Cine este Alessandro Bastoni

Fundașul central a ajuns la Inter în vara anului 2017, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 31,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atalanta.

Bastoni a devenit rapid unul dintre liderii apărării formației din Milano, fiind unul dintre cei mai apreciați fundași din Europa, la acest moment.

În sezonul actual, stoperul a jucat 19 meciuri pentru Inter, în toate competițiile, fiind unul dintre pilonii principali ai echipei lui Cristi Chivu.

În vara acestui an, Inter a refuzat o ofertă de 50 de milioane de euro de la Chelsea, formația care ar fi vrut să îl achiziționeze pe Bastoni.

