Alex Dobre (27 de ani), fotbalistul Rapidului, a revenit la antrenamentele giuleștenilor, după ce a avut probleme de sănătate în weekendul trecut.

Atacantul Rapidului s-a confruntat cu o stare de rău în aeroport, chiar înainte de decolarea către Cluj, pentru meciul cu Universitatea, pierdut cu 0-1, a încercat să decoleze a doua zi, dar nu a putut, apoi a mers la spital pentru mai multe investigații.

După ce Victor Angelescu, președintele clubului, anunțase că Dobre ar fi luat un virus, medicii au exclus această posibilitate, atacantul fiind încă sub atentă monitorizare, pentru a identifica exact cauza stării sale de rău.

Potrivit gsp.ro, Alex Dobre ar fi revenit totuși la antrenamente. Chiar dacă nu este 100% din punct de vedere fizic, acesta ar urma să facă parte din lotul giuleștenilor pentru partida cu FC Argeș.

17 goluri a marcat Alex Dobre în acest sezon, în tricoul Rapidului

Chiar dacă Dobre a revenit la antrenamente, Constantin Gâlcă are în continuare mari probleme de lot, tehnicianul avându-i pe lista accidentaților pe Dejan Iliev, Cristi Manea, Leo Bolgado, Gabriel Gheorghe, Claudiu Petrila, Jakub Hromada, Cătălin Vulturar și Talisson.

