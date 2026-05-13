FCSB, cu gândul la baraj Cum va aborda campioana ultimul meci din play-out: „Nimeni nu riscă”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , a anunțat mai multe schimbări în primul „11” al campioanei la meciul cu Hermannstadt, ultimul din play-out.

, Hermannstadt - FCSB se joacă luni, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport .

Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii vor menaja mai mulți titulari pentru meciul cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference League.

Mihai Stoica: „Vor fi folosiţi şi jucători care au evoluat mai puţin”

Președintele CA a declarat că unul dintre jucătorii care nu vor fi folosiți deloc va fi Risto Radunovic, cel care se află la un „galben” de suspendare.

„Mai avem meciul de la Sibiu, unde probabil că vor fi folosiți și jucători care au evoluat mai puțin.

Nimeni nu riscă să se întâmple ceva înainte de meciul de baraj. Radunovic, de exemplu, are trei cartonașe galbene. Dacă ar lua galben la Sibiu, n-ar juca cu Botoșani.

Dacă nu joacă la Sibiu, poate să ia galben cu Botoșani că, dacă mergem mai departe, joacă cu Dinamo”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Semifinala barajului FCSB - FC Botoșani se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

FCSB, amendată după meciul cu Unirea Slobozia

Miercuri, Comisia de Disciplină a FRF a sancționat clubul FCSB cu o amendă de 5.000 de lei, la doar două zile distanță de la meciul cu Unirea Slobozia.

„FC FCSB vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Incidente - În temeiul art. 13 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Campioana României a primit această amendă dintr-un motiv absurd! La finalul partidei, arbitrii au scris că jocul din Ghencea a început cu două minute întârziere.

Totul a fost din vina jucătorilor de la FCSB. Aceștia au întârziat și nu au apucat să iasă la timp pe teren pentru a se putea începe jocul.

VIDEO. Golul anulat în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-0

