Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la lovituri de departajare împotriva celor de la U Cluj, scor 0-0 (5-6 d.p.).

Partida de la Sibiu a început tare, ambele formații fiind extrem de determinate, într-o atmosferă de-a dreptul senzațională.

Clujenii au reușit să înscrie în mintul 26, atunci când Issouf Macalou a rămas singur în atac și l-a învins pe Laurențiu Popescu.

Totuși, bucuria a fost scurtă pentru „studenții” alb-negri, deoarece „centralul” Marian Barbu a anulat reușita pe motiv de ofsaid.

A urmat apoi un final de repriză fără mari ocazii, ambele defensive fiind imbatabile. Partea a doua a fost una anostă, în special finalul, atunci când parcă ambele formații așteptau prelungirile.

Timpul suplimentar a avut parte de puțin mai mult spectacol, dar tot fără goluri, astfel că partida s-a decis la lovituri de departajare. Acolo a existat un echilibru până la ultima lovitură, atunci când Laurențiu Popescu a apărat penalty-ul lui Iulian Cristea.

Pentru ambele formații urmează duelul din campionat, meci extrem de important duminică, deoarece, în cazul unei victorii, Universitatea Craiova poate câștiga și campionatul.

11.736 de spectatori au asistat la această partidă.

Desfășurarea loviturilor de departajare și a partidei:

Assad Al Hamlawi a tras în plasa laterală, în partea stângă, și l-a învins fără probleme pe Edvinas Gertmonas. 0-1

Ovidiu Bic restabilește egalitatea după un șut plasat, în partea dreaptă. Popescu a plecat în partea opusă, fiind fără șanse în fața lui Bic. 1-1

Carlos Mora trimite perfect în vinclu și își readuce echipa în avantaj. 1-2

Golgheterul campionatului, Jovo Lukic, a trimis perfect, la semi-înălțime, fără a-i da vreo șansă lui Popescu. 2-2

Teles trage riscant, lângă stâlpul porții din partea stângă. Deși a fost aproape, Gertmonas nu a reușit să intervină. 2-3

Alexandru Chipciu trimite și el la risc, pe jos, pe centrul porții. Laurențiu Popescu a plecat mai repede și s-a văzut învins de veteranul lui U Cluj. 3-3

Romanchuk, aproape de ratare! Ucraineanul a trimis la semi-înălțime, pe centru. Gertmonas a atins balonul, dar nu s-a putut opune. 3-4

Oucasse Mendy execută și el perfect, la vinclu, restabilind egalitatea. 4-4

Anzor Mekvabishvili înscrie și el. Toată presiunea merge acum pe umerii clujenilor. 4-5

Atanas Trică, tânărul atacant al lui U Cluj, execută perfect și readuce egalitatea pe tabelă. 5-5

Alex Crețu este următorul executant al Craiovei. Acesta trage simplu, pe centrul porții, fiind o alegere câștigătoare. 5-6

Iulian Cristea RATEAZĂ, iar Cupa României merge la Craiova!!

Min. 120 - Final de meci! Câștigătoarea se va decide la lovituri de departajare.

Min. 112 - Nicușor Bancu părăsește terenul, fiind înlocuit de Florin Ștefan.

Min. 112 - Oltenii cer acordarea unui penalty, pentru un henț în careul „studenților” din Cluj.

Min. 109 - Ocazie imensă pentru U Cluj. Mikanovic a plecat pe contraatac, i-a pasat în fața porții lui Mendy, dar acesta nu a ajuns la timp pentru a relua balonul, poarta fiind goală.

Min. 105 - Prima repriză de prelungiri va avea parte de un minut suplimentar.

Min. 103 - Se încing spiritele! Samuel Teles și Ovidiu Bic s-au „ciocnit” pe teren, după un duel în careu. Ulterior, băncile celor două echipe au intrat și ele într-o contră, dar lucrurile s-au rezolvat, Teles și Bic fiind sancționați cu cartonaș galben.

Min. 101 - Assad a trimis puternic spre poartă, dar Gertmonas a respins în lateral. Tot la această fază, Alexandru Chipciu a primit cartonaș galben, după un fault comis asupra tânărului Matei.

Min. 98 - Mikanovic a trimis o centrare perfectă în fața porții, dar Oucasse Mendy a reluat cu capul, puțin pe lângă poarta oltenilor.

Min. 91 - A început prima repriză de prelungiri.

Final de timp regulamentar! Vor urma alte 30 de minute de joc.

Min. 90+2 - Nicușor Bancu a șutat cu dreptul spre poarta lui Gertmonas, balonul fiind respins în corner.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 87 - Crețu trage puternic de la distanță, balonul trecând puțin pe lângă țintă.

Min. 83 - Ștefan Baiaram părăsește terenul, fiind înlocuit de Crețu. Și Bergodi face două schimbări: Nistor a fost înlocuit de Mendy, iar Codrea a intrat în locul lui Drammeh.

Min. 80 - Capradossi, cel introdus de Cristiano Bergodi în minutul 60, s-a accidentat și nu mai poate continua partida. În locul său va intra Stanojev.

Min. 78 - Anzor Mekvabishvili trage puternic spre poarta lui Gertmonas. Portarul „studenților” din Cluj a reușit să respingă cu greu balonul.

Min. 77 - Cu mai puțin de un sfert de oră înainte de final, cele două formații par resemnate, așteptând prelungirile.

Min. 69 - Assad Al Hamlawi a tras de la distanță spre poarta lui Gertmonas. Portarul lui U Cluj a prins fără probleme balonul.

Min. 68 - O nouă schimbare la U Craiova. Luca Băsceanu, cel care a acuzat probleme medicale în ultimele minute, a fost schimbat de David Matei. Samuel Teles a intrat și el în locul lui Tudor Băluță.

Min. 64 - Ocazie mare pentru clujeni. Dino Mikanovic a șutat plasat, de la mare distanță, dar balonul a trecut puțin peste poarta lui Popescu.

Min. 60 - Cristiano Bergodi face și el două modificări. Au ieșit El Sawy și Macalou, fiind înlocuiți de Atanas Trică și Capradossi

Min. 57 - Două schimbări la U Craiova. Alexandru Cicâldău a fost înlocuit de Anzor, iar Al Hamlawi i-a luat locul lui Monday Etim.

Min. 53 - Începutul de repriză este unul liniștit. Ambele formații încearcă să își creeze oportunități, dar cele două defensive nu lasă loc de greșeală până în acest moment.

Min. 46 - A început repriza secundă. Niciunul dintre cei doi antrenori nu a efectuat schimbări la pauză.

Pauză la Sibiu! După primele 45 de minute, cele două echipe se află la egalitate.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 42 - Dino Mikanovic primește cartonaș galben după un fault asupra lui Ștefan Baiaram.

Min. 40 - Cu aproximativ cinci minute înainte de finalul primei părți jocul este liniștit, ambele echipe încercând să își creeze situații periculoase printr-un joc de construcție.

Min. 35 - Universitatea Craiova beneficiază de o lovitură de colț pe care o va executa Alexandru Cicâldău.

Min. 26 - Issouf Macalou a deschis scorul, dar „centralul” a anulat golul, după ce s-a constatat că atacantul clujenilor s-a aflat în poziție de ofsaid.

Min. 17 - Alexandru Cicâldău este sancționat cu cartonaș galben pentru o simulare în careul advers. Acesta a căzut mult prea ușor după un duel cu Alexandru Chipciu.

Min. 9 - Issouf Macalou, aproape de gol! Atacantul Universității Cluj l-a păcălit ușor pe Vladimir Screciu și a tras spre poartă, dar Nicușor Bancu a respins balonul în corner.

Min. 8 - Ocazie mare pentru U Craiova. Ștefan Baiaram a trimis cu capul, puțin pe lângă poartă, după o centrare foarte bună a lui Băsceanu.

Min. 5 - Monday Etim a ajuns în careu, într-o poziție periculoasă, dar Andrei Coubiș a reușit să intercepteze balonul și a îndepărtat pericolul.

Min. 1 - A început partida. Suporterii celor două formații fac o atmosferă senzațională pe stadionul municipal din Sibiu. Cele două galerii au pus la punct două scenografii spectaculoase.

Echipele de start:

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Drammeh, Bic, Nistor - Macalou, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, Codrea, Trică, Capradossi, Silva, Mendy, Stanojev, Postolachi, Simion

Antrenor: Cristiano Bergodi

U Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Băsceanu, Etim, Baiaram

Rezerve: Goncalves, Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Al Hamlawi, Rădulescu, Mogoș, Teles, Matei

Steven Nsimba, atacantul oltenilor, nu este pe foaia de joc, fiind accidentat. Acesta a făcut deplasarea la Sibiu și va urmări partida din tribună.

Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Stadion : Municipal (Sibiu)

: Municipal (Sibiu) Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Mihai Marica, Marius Badea, VAR: Iulian Dima, AVAR: Cristina Trandafir

Marcel Popescu: „Universitatea Craiova va juca în tricouri personalizate”

Marcel Popescu, fostul conducător al grupării din Bănie, a vorbit înaintea finalei și a anunțat că Universitatea ar urma să evolueze cu tricouri speciale, astăzi fiind ziua în care Ion Oblemenco ar fi împlinit 81 de ani.

„Universitatea Craiova joacă în ziua în care Nelu Oblemenco ar fi împlinit 81 de ani. Am auzit că va juca cu tricouri personalizate.

Este un gest nobil din partea clubului. Merită tot respectul și considerația”, a declarat Marcel Popescu, fostul conducător al clubului, pentru sport.ro

Emil Boc, înainte de finala Cupei: „Sunt emoții cu carul”

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a oferit o scurtă declarație înainte de finala Cupei României:

„Emoții sunt cu carul. Am venit la Sibiu să ducem Cupa pe Someș. Știm că pe hărtie Craiova e favorită, dar cred că în teren putem facem diferența.

Sunt realist și știu că 4-0 de la Cluj nu a arătat adevărata lor valoare. (n.r. întrebat dacă vrea Cupa sau campionatul) În primul rând, vrem să le mulțumim băieților pentru parcusul fabulos pe care l-au avut.

Totdeauna, primul meci e mai complicat. Ne concentrăm pe primul meci care urmează și vedem apoi”, a declarat Emil Boc, la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Federația Română de Fotbal a anunțat că „atmosfera de pe stadion va fi întreținută de una dintre cele mai apreciate voci ale Sibiului și României.

Avem onoarea să anunțăm că imnul național, „Deșteaptă-te, române!” va fi interpretat de soprana Melinda Samson, o artistă cu o carieră internațională impresionantă.

Și-a început studiile la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” și a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În prezent, este lector univ. dr. la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Laureată a numeroase concursuri, printre care prestigiosul „Hariclea Darclée”, Melinda a dus vocea României pe scene din Germania, Austria, Ungaria și Turcia”, notează frf.ro.

Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.

U Cluj a câștigat Cupa doar în 1965, cu toate că a mai disputat alte cinci finale, în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023!

De partea cealaltă, oltenii se mândresc, pe bună dreptate, cu nu mai puțin de 7 trofee adjudecate, pe firul timpului din 1977, 1978, 1981, 1983 și continuând după Revoluție cu 1991, 2018 și 2021. În plus, două alte finale disputate: 1975 și 1985, conform cuparomaniei.frf.ro.

Bergodi, înainte de finala Cupei României: „ M-aș bucura să joc în Europa League”

U Cluj nu mai poate rata podiumul în Liga 1, astfel că și-a asigurat deja prezența în preliminariile Conference League. Bergodi vrea mai mult.

„E un moment frumos, avem emoții toți, e un trofeu, un meci care pe care. Mă voi bucura dacă vom fi câștigători. E o oportunitate, din aceste două finale, pentru Cupa și pentru campionat, le vrem pe amândouă.

Nu am odihnit jucătorii. Am un grup buni de jucători, care au dat randament. Avem emoții, va fi un meci foarte greu, dar sper că vom câștiga. O finală se câștigă, nu se joacă.

Ar fi o satisfacție foarte mare, ambele echipe au șanse să câștige și eventul. Mă gândesc doar la meciul de mâine, va fi important pentru club”, a declarat Bergodi, potrivit digisport.ro.

Deja ne-am asigurat poziția pentru Conference League, dar m-aș bucura să joc în Europa League. Nu mi s-a întâmplat niciodată în cariera mea. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

„Trebuie să avem o echipă pregătită din punct de vedere fizic, am jucat împotriva lor în acest an. Avem și un ascedent pozitiv asupra lor. Va fi o altă istorie, trebuie să ne controlăm emoțiile.

Am pregătit ceva, dar vom vedea pe teren. E important ca echipă să joace la un nivel bun, e normal să se adune oboseală pentru că suntem la final de sezon”, a mai spus antrenorul italian.

Filipe Coelho: „Drumul până în acest punct a fost extrem de dificil”

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a prefațat la rândul său meciul cu U Cluj din finala Cupei României.

„În primul rând trebuie să vă spun că e o plăcere să fiu aici. Cred că merităm să fim aici. Drumul până în acest punct a fost extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice. Acum vrem să mai face și acest ultim pas pentru a câștiga acest trofeu minunat.

(n.r. – Sunt Craiova și U Cluj cele mai bune echipe din fotbalul românesc?) Dacă vă uitați pe clasament, e clar că vorbim de cele două echipe care se află în vârful ierarhiei SuperLigii.

Dar asta nu înseamnă că celelalte echipe care nu au ajuns aici nu ar fi meritat să fie în această finală, mai ales că fotbalul românesc are formații bune și antrenori foarte buni.

Înseamnă că am făcut bine ce am făcut până în acest moment, în special jucătorii. Ar fi fost imposibil să ne aflăm în această situație, să luptăm pentru acest trofeu dacă nu ar fi fost munca din cele 10 luni dinainte.

Este meritul jucătorilor în special, al suporterilor care ne-au ajutat în toate momentele dificile și acum ne aflăm în această situație de a fi la un singur pas de a obține trofeul.

Acest trofeu poate să aducă multe bucurii pentru oraș, pentru suporteri, dar nu putem să uităm și cealaltă parte și faptul că și adversarii își doresc același lucru ca și noi”, a declarat Coelho, citat de digisport.ro.

Detalii interesante despre finala Cupei

4 fotbaliști din lotul U Cluj au purtat tricoul Universității Craiova! Cronologic: Ovidiu Bic, Dan Nistor, Atanas Trică (inclusiv la juniori), Jovo Lukic. De partea celalaltă, din lotul Craiovei, doar Darius Fălcușan a reprezentat U Cluj, însă numai la juniori, în perioada 2014-2023.

au purtat tricoul Universității Craiova! Cronologic: Ovidiu Bic, Dan Nistor, Atanas Trică (inclusiv la juniori), Jovo Lukic. De partea celalaltă, din lotul Craiovei, doar Darius Fălcușan a reprezentat U Cluj, însă numai la juniori, în perioada 2014-2023. 18 trofee Cupa României au câștigat, cumulat, fotbaliștii din cele două loturi! Și „scorul” e 7-7 la nivel de laureați. Iată situația la U Cluj: 2 trofee – Bic; 1 – Lefter, I. Cristea, Trică, Nistor, Chipciu, Postolachi. Și la Universitatea Craiova: 2 trofee – Bancu, Screciu L. Popescu; 1 – Lung, T. Băluță, Baiaram, Cicâldău.

au câștigat, cumulat, fotbaliștii din cele două loturi! Și „scorul” e 7-7 la nivel de laureați. Iată situația la U Cluj: 2 trofee – Bic; 1 – Lefter, I. Cristea, Trică, Nistor, Chipciu, Postolachi. Și la Universitatea Craiova: 2 trofee – Bancu, Screciu L. Popescu; 1 – Lung, T. Băluță, Baiaram, Cicâldău. 12 dueluri între cele două echipe s-au consemnat în ultimii cinci ani: două succese pentru U Cluj și cinci pentru Universitatea Craiova. În rest, cinci remize înregistrate. Partide de campionat, plus un baraj pentru Conference League, adjudecat de olteni la penalty-uri.

s-au consemnat în ultimii cinci ani: două succese pentru U Cluj și cinci pentru Universitatea Craiova. În rest, cinci remize înregistrate. Partide de campionat, plus un baraj pentru Conference League, adjudecat de olteni la penalty-uri. 27 de goluri s-au marcat în ultima jumătate de deceniu în întâlnirile directe, medie excelentă de peste 2 goluri / meci pentru cele 12 partide jucate! Spectacol mai mereu asigurat: doar două remize „albe”, un 0-0 după 90 de minute în barajul amintit (dar 1-1 după reprizele de prelungiri!) și un altul pe 2 decembrie 2025, conform cuparomaniei.frf.ro.

