„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”

La final de an, Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, a făcut o radiografie a lui 2025, atât din punct de vedere sportiv, cât și personal.

Fotbalistul a vorbit despre transformarea sa de la rezervă la jucător decisiv, despre presiunea tribunei din Giulești, dar și despre ambițiile pe termen lung.

Venit la Rapid în noiembrie 2024, Dobre a avut nevoie de câteva luni pentru a-și câștiga locul de titular, însă începutul lui 2025 a schimbat totul.

După cantonamentul din Dubai, mijlocașul a intrat constant în primul „11”, iar impactul său a devenit tot mai vizibil.

Alex Dobre: „Mă bucur că am reușit să marchez, să devin un idol”

„A fost un an plin de provocări, pentru că am început să joc foarte mult de la începutul anului, când ne-am întors din cantonamentul din Dubai.

Atunci am început să joc mai mult, pentru că am semnat în noiembrie și am avut acel debut cu gol, după care am avut câte 15 minute, 20 de minute, am intrat ușor, ușor.

Mă bucur că, odată cu Anul Nou, în ianuarie, am început să joc din ce în ce mai mult, să mă implic din ce în ce mai mult și să reușesc să-mi câștig locul de titular. Au urmat momente foarte frumoase și mă bucur că am avut contribuții pentru echipa mea.

Mă bucur cum viața mea s-a schimbat într-un an de zile, de la a juca foarte puțin la a fi un om de bază și un om foarte important.

Mă bucur că am reușit să marchez, să devin un idol și nu o să vă dezamăgesc. Am să muncesc în continuare, o să fiu umil, pentru că Rapid mi-a oferit foarte multe, iar eu o să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”, a spus Dobre, conform gsp.ro.

VIDEO: Alex Dobre, gol în meciul Oțelul - Rapid 1-1

Alex Dobre: „Nu suport ideea de a pierde”

Chiar dacă 2025 a fost pentru Rapid un an cu multe momente pozitive, Dobre recunoaște că înfrângerile sunt cele care îl marchează cel mai tare.

Elevii lui Gâlcă au pierdut patru meciuri în Superliga, din cele 21 jucate.

„Înfrângerile sunt cele mai frustrante, probabil. Am avut parte de multe momente frumoase și în acest sezon, mai ales începutul de sezon, în care am reușit să marchez foarte repede și să câștigăm în primul meci, în deplasare, la Argeș.

Acolo cred că a fost un moment important, după pauza de vară, să reușesc să revin, să înceapă sezonul, să marchez și să câștige echipa.

Este un moment de care m-am bucurat enorm de mult. După aceea, mă bucur că am avut rezultate pozitive și că suntem sus în momentul de față”, a mai spus Dobre.

2 este locul ocupat de Rapid în Superliga, cu 39 de puncte acumulate. Lider este U Craiova, cu 40 de puncte

FOTO: FCSB - Rapid 2-1

Atacantul cu 11 goluri marcate în Superliga în acest sezon spune că nu acceptă ușor ideea de a pierde, indiferent de situație:

„Nu-mi place să pierd. Fie că este la fotbal, fie că este un joc de societate sau pe PlayStation, nu-mi place să pierd, nu suport ideea de a pierde.

Câteodată se întâmplă, trebuie să acceptăm, să muncim din nou, să revenim mai puternici, pentru că victoria vine cu un preț.

Dacă ești dispus să plătești acel preț, victoria poate să vină sau poate să nu vină. Dar, făcând lucrurile corect și dedicându-te în totalitate, ai șanse mai mari ca victoria să vină.

Sentimentele pe care le ai după o victorie sunt unice și sper din suflet să trăiesc de mai multe ori victorii decât înfrângeri”.

Având foarte multe minute și foarte multe meciuri în picioare, am progresat de la meci la meci. Nu mai sunt acel băiat care a venit la început. Consider că m-am maturizat foarte mult. Au fost jocuri cu o presiune foarte mare, pentru că la Rapid există presiune. Suporterii își doresc să vadă fotbal. Mă bucur că această presiune mă face să joc la capacitatea mea maximă și să fac față, pentru că te simți cu adevărat fotbalist Alex Dobre

Alex Dobre: „ Mi-am propus să îmi ascult mai mult instinctul”

Întrebat ce ar fi vrut să facă mai bine, dar nu a reușit, atacantul a răspuns:

„Mi-aș fi dorit să joc meci de meci foarte bine, dar trebuie să înțeleg că sunt om până la urmă. De multe ori îți iese, de multe ori nu. De multe ori sunt criticat.

Eu nu citesc presa și nu mă uit la televizor, dar foarte mulți, dacă nu marchez într-un meci sau nu fac un meci bun, spun imediat că am o scădere de formă, cu toate că am marcat pe Giulești șapte meciuri consecutive.

Este strict părerea lor, nu bag de seamă. Lucrurile de genul acesta nu au cum să mă afecteze, pentru că părerea celor care țin la mine, a oamenilor care sunt alături de mine zi de zi, este cea mai importantă.

Voi încerca mereu să dau maximum pentru a-mi ajuta echipa să câștige, iar lucrurile din exterior nu o să aibă cum să mă afecteze niciodată”, a răspuns Dobre.

Fotbalistul a spus și ce își propune pentru 2026: „Ceea ce mi-am propus, am spus și într-un interviu la începutul sezonului: să-mi ascult mult mai mult instinctul. Asta fac și mă bucur că, de când mă bazez mai mult pe instinct și pe energia cu care mă implic, îmi ies lucrurile mult mai bine și sunt fericit pe acest plan”.

21 de goluri a adunat Dobre la Rapid în cele 55 de meciuri jucate la Rapid. Extrema dreaptă a mai jucat la echipe precum Dijon (58 de meciuri, 9 goluri), Famalicao (36 de meciuri, 4 goluri), Bournemouth (Un meci) sau Wigan (Un meci)

