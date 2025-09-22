Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan +50 foto
Alex Dobre. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan

Ionuț Cojocaru
Publicat: 22.09.2025, ora 00:17
Actualizat: 22.09.2025, ora 00:38
  • Rapid - Hermannstadt 1-2. Alexandru Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, a avut un conflict chiar cu propriii fani.
  • Dobre a deschis scorul, dar elevii lui Gâlcă nu au reușit să țină de rezultat și au încasat două goluri înainte de final.

După fluierul final, căpitanul giuleștenilor a fost surprins într-un schimb tensionat de replici cu fanii Rapidului, care îl contestau și îl înjurau.

Rapid - Hermannstadt 1-2. Alex Dobre, conflict cu fanii: „Ne înjurăm?”

  • Alex Dobre: „Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi! Noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”
  • Suporter rapidist: „Escrocule! Băga-mi-aș p*** în familia ta și-n m**** tăi!”

Atacantul a explicat după meci că le-a cerut suporterilor să susțină echipa indiferent de rezultat, nu să o înjure.

„Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter, când vine, trebuie să fie alături de echipă. Până la urmă ce este? O înfrângere. E normal să vină înfrângeri.

Trebuie să fii alături de echipă și la bine, și la rău. Acum ce facem? Ne înjurăm? Ori ești suporter de rezultat, ori ești suporter și ești alături de noi până la final”, a spus Dobre, la Prima Sport.

Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, a dezvăluit la Prima Sport că Alex Dobre s-a dus la șeful securității să îi arate cine l-a înjurat și să îl scoată de pe stadion.

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg
Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Rapid - Hermannstadt, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Rapid - Hermannstadt 1-2. Golul spectaculos înscris de Sergiu Buș

suporteri rapid afc hermannstadt superliga alex dobre
