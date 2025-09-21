Hermannstadt, ce revenire! VIDEO. Veteranii lui Măldărășanu marchează pe final și răpun Rapidul lui Gâlcă » Reușită superbă a lui Buș

Rapid - Hermannstadt 1-2. Elevii lui Marius Măldărășanu au revenit pe final de meci.

Sergiu Buș (32 de ani) a înscris un gol superb în minutul 78 al meciului cu giuleștenii din etapa #10 a Superligii.

Aurelian Chițu (34 de ani) a marcat și el în finalul meciului

Rapid a deschis scorul prin reușita lui Dobre din minutul 59, însă Buș i-a luat prin surpindere pe jucătorii lui Gâlcă.

Rapid - Hermannstadt 1-2 . Buș și Chițu au reușit să întoarcă scorul!

În minutul 78, Kevin Ciobotaru a trimis o centrare în careu, care a trecut peste Pașcanu și Kramer.

Alexandru Buș și-a prelungit mingea elegant, cu pieptul, și, din voleu, a trimis balonul direct în vinclul porții lui Aioani.

„După ce am înscris am văzut că eram în unghi. Eu sunt dreptaci, chiar dacă mi-a ieșit cu stângul . Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Această experiență, după anumite eșecuri și semi-eșecuri, a venit chiar cum trebuie”, a spus Buș, la Digi Sport, la finalul partidei.

În minutul 90+3, Antwi a lansat o minge în careu, Aioani a ezitat, a scăpat balonul, iar Aurelian Chițu a fost pe fază și a stabilit rezultatul final.

Rapid - Hermannstadt 1-2 . Golul spectaculos înscris de Sergiu Buș

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport