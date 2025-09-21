RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Fostul internațional Ilie Dumitrescu a fost impresionat de golul marcat de Sergiu Buș (32 de ani).

Acesta a egalat pentru gruparea sibiană, iar Aurelian Chițu (34 de ani) a marcat golul decisiv.

Buș și Chițu au început meciul pe banca de rezerve. Cei doi veterani au fost aruncați în luptă de Marius Măldărășanu pe parcursul reprizei secunde, iar deciziile antrenorului s-au dovedit a fi inspirate.

RAPID - HERMANNSTADT 1-2 . Ilie Dumitrescu: „Va fi golul anului”

Primul care a lovit a fost Buș: „Va fi cel mai frumos gol al anului, vă dau în scris”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

După meci, atacantul a vorbit despre reușita sa, dar și despre cât de mult înseamnă această victorie pentru Hermannstadt.

„După ce am înscris am văzut că era cam închis unghiul, mi-a ieșit cu stângul, chiar dacă eu sunt dreptaci, dar am simțit să lovesc mingea și mi-a ieșit.

Este minunată victoria, această experiență. După anumite eșecuri, a venit exact cum trebuie. Mă bucur că am făcut 10 puncte, părerea mea e că locul nostru nu era așa de jos.

Ar trebui să continuăm așa, să fim modești, muncitori. Sunt sigur că vom avea mai multe puncte”, a declarat Sergiu Buș la Digi Sport.

Aurelian Chițu: „Cred că era și momentul să mai câștigăm și noi un meci ”

Chițu a tras și el primele concluzii și a dezvăluit că victoria din Giulești ar trebui să fie începutul unei serii pozitive.

„Un meci foarte greu, știam ce ne așteaptă pe Giulești. Am avut șansa să câștigăm în ultimele minute. Suntem bucuroși.

Cred că era și momentul să mai câștigăm și noi un meci pentru că nu treceam printr-o perioadă foarte bună. Poate de acum încolo vom reuși să adunăm cât mai multe puncte..

Pare că ne vom chinui și anul acesta cum am făcut-o și anul trecut. Nu e de ajuns victoria aceasta, avem doar câteva puncte. Echipele din față au acumulat mult mai multe. Suntem în urmă și trebuie să câștigăm meciuri”, a declarat Aurelian Chițu

