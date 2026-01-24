Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a fost la un pas să fie descalificat de la Australian Open, după un moment de furie, în timpul partidei cu olandezul Botic van de Zandschulp (30 de ani, #75 ATP) din turul trei al turneului de la Melbourne.

Sârbul s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4) și s-a calificat în optimi.

Djokovic și-a pierdut cumpătul pentru câteva secunde în setul secund, la scorul de 4-2 în favoarea sa, lucru care era să-l coste eliminarea prematură din turneul de la Melbourne.

Novak Djokovic, aproape de descalificare de la Australian Open

Nervos, sârbul a lovit puternic o minge trimisă mult afară de Van de Zandschulp, iar aceasta s-a îndreptat spre un copil de mingi aflat la marginea terenului.

Puștiul a reușit să se ferească la timp pentru a nu fi lovit în față. Imediat, Nole și-a cerut scuze pentru gest. Surprinzător, arbitrul de scaun nu a reacționat și nu l-a avertizat pe fostul lider mondial.

Novak Djokovic, descalificat la US Open pentru un gest similar în 2020

Gestul lui Djokovic a adus aminte de descalificarea sa din optimile US Open 2020. Atunci, sârbul îl întâlnea pe spaniolul Pablo Carreno Busta.

Nole se afla la serviciu la scorul de 5-5. Ibericul reușise să facă break-ul, iar imediat după ce a pierdut punctul Djokovic a trimis mingea spre tribuna din spatele său.

Din păcate, mingea a lovit-o pe arbitra de linie de pe acea parte, iar aceasta s-a prăbușit pe teren cu probleme de respirație. După câteva momente de panică, aceasta și-a revenit, însă supervizorul turneului a aplicat regulamentul, iar Nole a fost descalificat.

Cu toate că și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze, Djokovic nu a mai putut întoarce decizia.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020

Rezumat VIDEO. Novak Djokovic - Botic van de Zandschulp

