Djokovic, aproape de descalificare! FOTO. Moment tensionat la Australian Open, după ce sârbul s-a enervat » Gest iresponsabil
Novak Djokovic/ Foto: IMAGO
Tenis

Djokovic, aproape de descalificare! FOTO. Moment tensionat la Australian Open, după ce sârbul s-a enervat » Gest iresponsabil

Alexandru Smeu
Publicat: 24.01.2026, ora 14:08
Actualizat: 24.01.2026, ora 17:48
  • Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a fost la un pas să fie descalificat de la Australian Open, după un moment de furie, în timpul partidei cu olandezul Botic van de Zandschulp (30 de ani, #75 ATP) din turul trei al turneului de la Melbourne.
  • Sârbul s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4) și s-a calificat în optimi.

Djokovic și-a pierdut cumpătul pentru câteva secunde în setul secund, la scorul de 4-2 în favoarea sa, lucru care era să-l coste eliminarea prematură din turneul de la Melbourne.

Novak Djokovic, aproape de descalificare de la Australian Open

Nervos, sârbul a lovit puternic o minge trimisă mult afară de Van de Zandschulp, iar aceasta s-a îndreptat spre un copil de mingi aflat la marginea terenului.

Puștiul a reușit să se ferească la timp pentru a nu fi lovit în față. Imediat, Nole și-a cerut scuze pentru gest. Surprinzător, arbitrul de scaun nu a reacționat și nu l-a avertizat pe fostul lider mondial.

Novak Djokovic, aproape de descalificare la Australian Open Foto captura ecran eurosport .jpg
Novak Djokovic, aproape de descalificare la Australian Open Foto captura ecran eurosport .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Novak Djokovic, aproape de descalificare la Australian Open Foto captura ecran eurosport .jpg Novak Djokovic, aproape de descalificare la Australian Open Foto captura ecran eurosport .jpg Novak Djokovic, aproape de descalificare la Australian Open Foto captura ecran eurosport .jpg Novak Djokovic, aproape de descalificare la Australian Open Foto captura ecran eurosport .jpg Novak Djokovic, aproape de descalificare la Australian Open Foto captura ecran eurosport .jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Novak Djokovic, descalificat la US Open pentru un gest similar în 2020

Gestul lui Djokovic a adus aminte de descalificarea sa din optimile US Open 2020. Atunci, sârbul îl întâlnea pe spaniolul Pablo Carreno Busta.

Nole se afla la serviciu la scorul de 5-5. Ibericul reușise să facă break-ul, iar imediat după ce a pierdut punctul Djokovic a trimis mingea spre tribuna din spatele său.

Din păcate, mingea a lovit-o pe arbitra de linie de pe acea parte, iar aceasta s-a prăbușit pe teren cu probleme de respirație. După câteva momente de panică, aceasta și-a revenit, însă supervizorul turneului a aplicat regulamentul, iar Nole a fost descalificat.

Cu toate că și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze, Djokovic nu a mai putut întoarce decizia.

Rezumat VIDEO. Novak Djokovic - Botic van de Zandschulp

Australian Open novak djokovic Descalificare Botic van de Zandschulp
