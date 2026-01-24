Schimbare de plan la FCSB Patronul campioanei a setat noul obiectiv după eșecul de la Zagreb » Ce echipa va alinia cu CFR Cluj

Gigi Becali (67 de ani) și-a pierdut complet speranțele pentru primăvara europeană, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4.

Patronul campioanei a transmis că se va concentra acum doar pe lupta din Liga 1 și a numit câțiva jucători care vor face parte din primul „11” la partida cu CFR Cluj.

FCSB a adunat 6 puncte în 7 partide în acest sezon de Europa League, iar Gigi Becali nu crede în șansele infime ale echipei de a se califica mai departe după ultimul meci, programat joi, cu Fenerbahce.

Gigi Becali: „Ne axăm pe campionat și cu asta basta”

Becali a setat acum un singur obiectiv pentru restul sezonului: lupta pentru titlu în Liga 1.

Întrebat care va fi echipa ce va intra pe teren cu CFR Cluj, finanțatorul FCSB a numit doar jucătorii din linia defensivă, pentru restul echipei fiind indecis după eșecul dezamăgitor de la Zagreb:

„Păi, Duarte, cu Crețu, cu Pantea, cu Ngezana în apărare. La mijloc să vedem. Nici nu știu. Habar nu am ce avem. Dacă era Tănase cu Dinamo Zagreb, aranja altfel echipa asta. Era altceva. Dacă era Tănase, noi câștigam meciul.

Era echipă slabă. Eu așa am văzut. Echipă slabă. Nu mi-a creat niciun fel de frică. Au venit niște goluri pe prostii d-ale noastre. Le-am zis noi să ne dea gol. Așa au fost golurile. La primul a zis Dawa: «Dă, mă, tu că nu vreau». La al doilea a zis Ngezana: «Dă tu gol, de ce să te atac eu. Treci tu pe lângă mine». Și la al treilea tot așa și al patrulea tot cam așa. Invitație la gol. Toate patru golurile au fost invitații la gol.

Mai avem vreo șansă să mergem mai departe? Ce să mai mergi, cu 9 puncte nu poți să mergi mai departe. A i o șansă să se întâmple ce s-a întâmplat cu Craiova de nu a mers. Adică o șansă de 7%. Mai vorbesc de 7% acum? Ne axăm pe campionat și cu asta basta” , a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Situația nu arată prea bine, însă, nici în campionat, unde FCSB se clasează abia pe poziția a noua, la 4 puncte în spatele ultimului loc de play-off, iar distanța s-ar putea mări, dacă UTA Arad și U Cluj obțin victorii în această etapă, iar campioana nu se va impune cu CFR.

