Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 foto: IMAGO
Schimbare de plan la FCSB Patronul campioanei a setat noul obiectiv după eșecul de la Zagreb » Ce echipa va alinia cu CFR Cluj

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 17:53
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 19:12
  • Gigi Becali (67 de ani) și-a pierdut complet speranțele pentru primăvara europeană, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4.
  • Patronul campioanei a transmis că se va concentra acum doar pe lupta din Liga 1 și a numit câțiva jucători care vor face parte din primul „11” la partida cu CFR Cluj.
  • FCSB - CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a adunat 6 puncte în 7 partide în acest sezon de Europa League, iar Gigi Becali nu crede în șansele infime ale echipei de a se califica mai departe după ultimul meci, programat joi, cu Fenerbahce.

Gigi Becali: „Ne axăm pe campionat și cu asta basta”

Becali a setat acum un singur obiectiv pentru restul sezonului: lupta pentru titlu în Liga 1.

Întrebat care va fi echipa ce va intra pe teren cu CFR Cluj, finanțatorul FCSB a numit doar jucătorii din linia defensivă, pentru restul echipei fiind indecis după eșecul dezamăgitor de la Zagreb:

„Păi, Duarte, cu Crețu, cu Pantea, cu Ngezana în apărare. La mijloc să vedem. Nici nu știu. Habar nu am ce avem. Dacă era Tănase cu Dinamo Zagreb, aranja altfel echipa asta. Era altceva. Dacă era Tănase, noi câștigam meciul.

Era echipă slabă. Eu așa am văzut. Echipă slabă. Nu mi-a creat niciun fel de frică. Au venit niște goluri pe prostii d-ale noastre. Le-am zis noi să ne dea gol. Așa au fost golurile. La primul a zis Dawa: «Dă, mă, tu că nu vreau». La al doilea a zis Ngezana: «Dă tu gol, de ce să te atac eu. Treci tu pe lângă mine». Și la al treilea tot așa și al patrulea tot cam așa. Invitație la gol. Toate patru golurile au fost invitații la gol.

Mai avem vreo șansă să mergem mai departe? Ce să mai mergi, cu 9 puncte nu poți să mergi mai departe. Ai o șansă să se întâmple ce s-a întâmplat cu Craiova de nu a mers. Adică o șansă de 7%. Mai vorbesc de 7% acum? Ne axăm pe campionat și cu asta basta”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

Situația nu arată prea bine, însă, nici în campionat, unde FCSB se clasează abia pe poziția a noua, la 4 puncte în spatele ultimului loc de play-off, iar distanța s-ar putea mări, dacă UTA Arad și U Cluj obțin victorii în această etapă, iar campioana nu se va impune cu CFR.

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
