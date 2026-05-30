„Un abuz împotriva suporterilor" Peluza Nord Rapid, mesaj după scandalul de la prezentarea lui Pancu: „«Surpriza» a venit atunci"

Publicat: 30.05.2026, ora 14:25
  • Peluza Nord Rapid a venit cu precizări legate de scandalul de la prezentarea oficială a lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca giuleștenilor, care a avut loc vineri.
  • Pancu a semnat cu Rapid un contract valabil până în 2028, la scurt timp după despărțirea de CFR Cluj.
Galeria Rapidului nu a mai participat la evenimentul de pe stadionul Giulești, în semn de nemulțumire, după ce Jandarmeria a fost chemată pentru controale la accesul în arenă.

Peluza Nord Rapid a venit cu precizări: „Un abuz îndreptat împotriva suporterilor”

Deși însuși patronul alb-vișiniilor, Dan Șucu, a mers între suporteri să încerce să-i convingă să intre pe stadion, aceștia au refuzat și au plecat ulterior acasă.

La câteva ore de la eveniment, Peluza Nord Rapid a emis un comunicat în care a criticat măsurile de siguranță luate la stadion, pe care le-a catalogat ca fiind „un abuz îndreptat împotriva suporterilor din România”.

„Peluza Nord Rapid dorește să clarifice câteva aspecte legate de evenimentul organizat astăzi în Giulești, cu ocazia revenirii lui Daniel Pancu acasă.

Așa cum am anunțat încă de acum câteva zile, am invitat toți suporterii rapidiști să fie prezenți la ora 19:00, în fața stadionului, pentru a celebra întoarcerea în Giulești a unuia dintre simbolurile acestui club.

În jurul orei 17:00, efective importante ale Jandarmeriei Române și-au făcut simțită prezența în zona stadionului, atât în parcarea din apropiere, cât și pe carosabil, prin amplasarea unui număr considerabil de dube și forțe de ordine din mai multe structuri.

Considerând că prezența acestora are strict rolul de a asigura ordinea publică, ne-am continuat organizarea și deplasarea către peluză conform planului stabilit în spațiul privat, la ora 19:00.

«Surpriza» a venit în momentul accesului către peluză, unde jandarmii au instalat garduri metalice pentru direcționarea suporterilor către controale corporale totale (efectuate tot de ei, bineînțeles), care au cuprins inclusiv descălțarea acestora.

Considerăm că aceste măsuri reprezintă încă un abuz îndreptat împotriva suporterilor din România.

Având în vedere cele relatate mai sus, s-a decis pe loc să ne reorganizăm în parcarea de lângă stadion, unde l-am primit corespunzător pe noul antrenor, Daniel Pancu.

P.S.: Modul în care o parte a presei din România a ales să prezinte situația, condamnând suporterii rapidiști prezenți și, în special, Peluza Nord Rapid, pentru presupusa «boicotare» a prezentării lui Daniel Pancu, este încă o dovadă a faptului ca presa este preșul senzaționalului fals.

Peluza Nord Rapid a fost și rămâne alături de simbolurile Rapidului și de toți cei care iubesc acest club.

Respectul pentru suporteri trebuie să existe atât în tribune, cât și în afara lor.

LIBERTATE PENTRU SUPORTERI!”, a fost mesajul Peluzei Nord Rapid, de pe Facebook.

Deși galeria Rapidului a plecat de la stadion, nemulțumită de prezența jandarmilor la accesul în stadion, câțiva suporteri au intrat pe teren la finalul evenimentului pentru a face poze cu Daniel Pancu.

Ca fotbalist, Pancu a fost unul dintre idolii Giuleștiului. A jucat 230 de meciuri pentru Rapid în campionat, a marcat 75 de goluri și a câștigat șase trofee: titlul din 1999, trei Cupe ale României și două Supercupe.

