A vrut să plece de la FCSB Mihai Stoica, copleșit de tensiune la derby-ul cu Dinamo: „A venit semnul” +50 foto
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 18:16
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 18:16
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a trăit la intensitate maximă finala barajului pentru Conference League cu Dinamo, câștigată de echipa sa cu 2-1 după prelungiri.
  • Oficialul campioanei a dezvăluit că, înaintea și în timpul partidei de pe „Arcul de Triumf”, s-a gândit serios să se retragă din fotbal.
FCSB a obținut calificarea în preliminariile Conference League după un derby dramatic.

Echipa lui Marius Baciu a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, Dinamo a egalat în repriza a doua, prin Karamoko, iar golul decisiv a venit în prelungiri, în minutul 107, când Ofri Arad a stabilit scorul final.

Mihai Stoica, copleșit de tensiune înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu îmi permit să îmi stric sănătatea”

„Eu, înainte de meci, am avut o discuție cu apropiații. Am spus că trăiesc un sentiment foarte ciudat. Cred că este ultimul meu meci la FCSB. Am zis că nu cred că pot să mai duc. În timpul meciului, la 1-0, am spus că este gata. Nu mai puteam. Așteptam un semn divin. Mă simțeam rău.

Am hotărât atunci că era ultimul meu meci. Nu mai puteam. Voiam să mă retrag din fotbal. Nu mai rezistam psihic să mă uit la meci. Nu îmi permit să îmi stric sănătatea. Familia depinde de mine. Simțeam că tensiunea este mult prea mare. Am mai pățit asta acum 20 de ani, la meciul cu Rapid. Nu mai puteam”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Calificarea a schimbat însă starea de spirit a lui Mihai Stoica.

„A venit semnul. Ofri nu doar că a intrat și a jucat, dar a făcut-o excepțional. Asta trece la categoria minuni. Am vorbit după aceea cu Gigi. Nu era problema că m-am săturat sau că nu-mi mai convine ceva, dar nu mai puteam.

Nu vreau să ajung la ospiciu. Nu am stat o secundă în spital, dar nu mai puteam de tensiune. Acum pot. Acum sunt fresh și nu am nicio problemă”, a mai spus oficialul FCSB-ului, conform sursei citate.

După fluierul de final al partidei, Mihai Stoica a fost greu de ținut în frâu. Președintele CA de la FCSB a fost surprins jubilând în loja de la stadionul „Arcul de Triumf”.

Stoica a lovit cu picioarele plexiglasul, și-a ridicat tricoul și le-a arătat mușchii dinamoviștilor.

