„Dacă bunica avea roți...” Întrebare incomodă pentru Carlo Ancelotti, care a închis subiectul Neymar cu o replică memorabilă

Carlo Ancelotti (66 de ani) a clarificat situația lui Neymar (34 de ani).

Selecționerul a făcut o glumă pentru a explica de ce starul lui Santos rămâne în lotul Braziliei, deși acuză probleme medicale.

Carlo Ancelotti a dezvăluit că a fost informat de clubul Santos despre starea fizică a atacantului și a subliniat că are încredere că acesta va putea reveni pe teren în scurt timp.

Întrebare incomodă pentru Carlo Ancelotti, care a închis subiectul Neymar cu o replică memorabilă

„Înainte de convocare, am primit o comunicare de la Santos că Neymar avea un edem. Clubul urma să se ocupe de această problemă.

L-am convocat pe Neymar pentru că am decis că trebuia să fie chemat. Acum, Federația Braziliană de Fotbal se ocupă de problema lui Neymar. Și noi ne ocupăm de problema lui. Credem că se va recupera cât mai repede posibil. Este într-o dispoziție bună. Sperăm să se poată recupera curând”, a declarat Ancelotti.

Tehnicianul italian a insistat că Neymar va rămâne în lot și că nu există intenția de a fi înlocuit, chiar dacă nu va putea evolua de la începutul Mondialului.

„Va fi cu noi până în ziua în care se va recupera și va fi disponibil. Credem că se poate recupera pentru primul meci. Dacă nu, pentru al doilea meci. Nu avem nicio îndoială, nu vom schimba nimic, nu vom chema alt jucător.

Aceștia sunt cei 26 de jucători aleși, iar acești 26 vor juca la Campionatul Mondial.

Din păcate, Neymar a avut această mică problemă care îl împiedică să lucreze cu lotul, dar se descurcă foarte bine la nivel individual”, a adăugat selecționerul.

La conferința de presă, Ancelotti a fost întrebat dacă l-ar fi selecționat pe Neymar cunoscând informațiile privind accidentarea sa, una de grad 2 (leziune musculară) și nu un simplu edem.

Răspunsul italianului a stârnit imediat râsete în sală, apelând la o expresie populară italiană, echivalentă cu celebra formulă „dacă și cu parcă”:

„Dacă bunica ar avea roți, ar fi o mașină”.

