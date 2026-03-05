Exemplul Austria Rusescu cere curaj și avertizează, înainte de barajul cu Turcia: „Dacă ne e teamă, mai bine nu ne prezentăm” +16 foto
foto: Sport Pictures
Nationala

Exemplul Austria Rusescu cere curaj și avertizează, înainte de barajul cu Turcia: „Dacă ne e teamă, mai bine nu ne prezentăm”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 18:29
  • Raul Rusescu (37 de ani) a explicat cum ar trebui să joace România în Turcia și dă exemplul meciului cu Austria, de la București, când tricolorii s-au impus în ultimul minut, 1-0.
  • Fostul internațional nu crede că românii trebuie să se teamă de atmosfera de la Istanbul și se bucură pentru că titularii lui Mircea Lucescu joacă la echipele de club.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Fostul internațional Raul Rusescu a vorbit despre meciul de baraj pe care Romania îl va disputa luna aceasta în Turcia, pe stadionul lui Beșiktaș.

Rusescu cere curaj la barajul cu Turcia: „Dacă ne e teamă, mai bine nu ne prezentăm!”

Fostul atacant consideră că unul dintre cele mai importante aspecte pentru echipa națională este faptul că mai mulți titulari joacă meci de meci la club.

„E cel mai important lucru că avem jucători care joacă constant. Aici mă refer la Radu Drăgușin, Rațiu joacă de ceva timp și este unul dintre cei mai apreciați fundași dreapta din Spania, conform tuturor sondajelor.

Surpriza plăcută este creșterea pe care o are Ionuț Radu, pentru că nu e ușor să treci prin ce a trecut el și să revii la un nivel destul de mare și constant bine.

În ofensivă lucrurile arată bine, spune Rusescu.

„În atac lucrurile arată bine pentru că Man și Mihăilă marchează, la fel și Daniel Bîrligea, care este singura variantă de vârf”, a spus Rusescu, la evenimentul organizat de Victory Cup pentru lansarea înscrierilor în sezonul 17.

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

„Atmosfera din Turcia nu trebuie să ne sperie”

În ceea ce privește atmosfera incendiară de pe stadioanele din Turcia, Rusescu este categoric: tricolorii nu trebuie să se lase intimidați.

„N-ar trebui să fie! Eu știu ce înseamnă atmosfera din Turcia și, dacă ne este teamă, n-ar trebui să ne mai prezentăm.

Cred că nu se pune problema și trebuie să repetăm minimum prestația pe care am avut-o cu Austria la București”.

