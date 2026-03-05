Escortat de carabinieri FOTO+VIDEO. Fostul arbitru FIFA a ajuns la vestiare cu ajutorul forțelor de ordine +6 foto
Gianluca Rocchi FOTO: IMAGO / Captură Instagram
Escortat de carabinieri FOTO+VIDEO. Fostul arbitru FIFA a ajuns la vestiare cu ajutorul forțelor de ordine

  • Gianluca Rocchi (52 de ani), fost arbitru FIFA, a fost escortat de forțele de ordine la un meci dintre Carrarese și Catanzaro, din Serie B.

Fanii gazdelor au fost extrem de nemulțumiți ca urmare a acordării unei lovituri de la 11 metri în favoarea lui Catanzaro, în prelungirile partidei.

Din acel penalty, gazdele au marcat, iar meciul s-a încheiat la egalitate, scor 3-3.

Gianluca Rocchi, escortat de poliție, după Carrarese - Catanzaro

Gianluca Rocchi, care acum este observator de arbitri, s-a aflat în tribune la meciul Carrarese - Catanzaro pentru a-l urmări pe arbitrul Federico Dionisi.

Spre finalul meciului, atunci când Carrarese conducea cu 3-2, Dionisi, după o lungă verificare la VAR, a luat decizia de a-i acorda cartonaș roșu lui Fabio Abiuso, iar apoi a acordat lovitură de la 11 metri în favoarea lui Catanzaro.

Deși atât eliminarea, cât și penalty-ul au fost corect acordate, deciziile lui Dionisi i-au înfuriat pe fanii gazdelor, iar scandalul a pornit atunci când Filippo Pittarello a punctat pentru 3-3, în minutul 4 al prelungirilor.

În momentul în care Rocchi a plecat din tribună spre vestiare pentru a discuta cu Dionisi, suporterii lui Carrarese l-au înjurat și au încercat să ajungă la acesta.

A fost nevoie de intervenția carabinierilor pentru ca fostul arbitru FIFA să ajungă în siguranță la vestiare, conform gazzetta.it.

Astfel de evenimente nu se întâmplă pentru prima dată pe Stadio dei Marmi, atmosfera fiind tensionată la majoritatea meciurilor.

