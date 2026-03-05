În turul 2, la Indian Wells Calificare pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian + Ce s-a întâmplat cu  Gabriela Ruse

Sorana Cîrstea (35 de ani, #38 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) au obținut calificarea în turul doi al turneului de la Indian Wells.

Sorana Cîrstea a fost prima sportivă din România care a debutat pe tabloul principal de simplu de la Indian Wells, turneu de 1.000 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi de la Indian Wells

În primul tur al competiției desfășurate în SUA, Cîrstea a întâlnit-o pe Tatjana Maria (38 de ani, #59 WTA).

Primul set a fost unul destul de echilibrat, însă sportiva din Târgoviște a reușit să se impună, scor 6-4, după 38 de minute de joc.

Nemțoaica nu a cedat și a câștigat actul secund cu același scor, reușind să ducă meciul în decisiv.

Acolo, Cîrstea a reușit break-ul chiar la primul serviciu al adversarei, ceea ce s-a dovedit a fi momentul-cheie al meciului.

După o oră și 59 de minute, Sorana a reușit să închidă meciul, impunându-se cu 6-4, 4-6, 6-3.

În turul următor, românca o va întâlni pe Diana Shnaider (20 de ani, #21 WTA).

Singura confruntare dintre cele două sportive a avut loc în urmă cu un an în optimile turneului de la Austin și a fost câștigată de Cîrstea, scor 6-3, 2-6, 6-4.

Gabriel Ruse, eliminată

După Sorana a venit rândul Gabrielei Ruse (28 de ani, #74 WTA) să intre în scenă.

Gabriela Ruse/ Foto: IMAGO

Românca nu a avut nicio șansă în duelul cu Ajla Tomljanovic (32 de ani, #85 WTA).

Jucătoarea din Australia a închis meciul în minimum de seturi, 7-5, 6-2, după o oră și 31 de minute.

24.335 de dolari a câștigat Gabrila Ruse pentru prezența sa pe tabloul principal de la Indian Wells

Jaqueline Cristian, victorie cu Janice Tjen

Prima rachetă a României, Jaqueline Cristian, a avut un meci dificil în actul inaugural al competiției.

Sportiva originară din București a întâlnit-o pe Janice Tjen (23 de ani, #39 WTA).

Tjen a câștigat primul set, scor 6-4, însă Cristian nu a cedat și a dus meciul în decisiv. Acolo, jucătoarea din Indonezia a început mai bine și s-a distanțat rapid la 3-0.

Jaqueline a dat dovadă de tărie de caracter și a reușit să revină pe tabelă. S-a mers cap la cap până la scorul de 6-6, astfel că învingătoarea s-a decis după tie-break.

Experiența româncei și-a spus cuvântul, iar Cristian a fructificat cea de-a doua minge de meci avută la dispoziție.

S-a terminat 4-6, 6-4, 7-6 (8), iar România va avea două reprezentante în turul următor de la Indian Wells.

when in doubt, dance it out 💃



Jaqueline Cristian | #IndianWells pic.twitter.com/64FkqKJTx4 — wta (@WTA) March 5, 2026

Pentru Jaqueline urmează confruntarea cu Maya Joint (19 de ani, #29 WTA). În singurul meci direct, sportiva din Australia s-a impus, 6-3, 6-2, într-un meci ce a avut loc în finala turneului de la Rabat.

36.110 de dolari va încasa Cristian și 35 de puncte WTA

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport