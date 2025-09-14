Fără starul de 145 de milioane! De ce Alexander Isak a fost lăsat în afara lotului lui Liverpool pentru meciul cu Burnley

- Alexander Isak (25 de ani) a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Burnley.
- Arne Slot (46 de ani) a explicat de ce nu l-a convocat pe jucătorul cumpărat pentru 145 de milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria Premier League.
Alexsander Isak a înscris 54 de meciuri în cele 86 de meciuri jucate în Premier League pentru Newcastle, dar încă nu a debutat la Liverpool.
Arne Slot a dezvăluit de ce Alexander Isak este în afara lotului lui Liverpool pentru meciul cu Burnley
Antrenorul „cormoranilor” a precizat că planul său este ca Isak să fie pregătit pentru meciul cu Atletico Madrid din Liga Campionilor.
„Așa cum toată lumea știe, el nu a făcut niciun antrenament cu echipa la Newcastle, apoi a mers la națională și a jucat doar 15-20 de minute acolo.
Noi credem că, atunci când trebuie să joci trei meciuri în șapte zile, cea mai bună soluție este să-l menținem proaspăt pentru partida cu Atletico.
Pentru staff-ul tehnic, pentru noi, este important să obținem maximum de la el la început, dar și să îl avem disponibil până la final”, a declarat antrenorul lui Liverpool, potrivit dailysports.net.
Programul lui Liverpool în luna septembrie:
- 14 septembrie: Burnley - Liverpool (Premier League)
- 17 septembrie: Liveprool - Ateletico Madrid (Champions League)
- 20 septembrie: Liverpool - Everton (Premier League)
- 23 septembrie: Liverpool - Southampton (EFL Cup)
- 27 septembrie: Crystal Palace - Liverpool (Premier League)
- 30 septembrie: Galatasaray - Liverpool (Champions League)
Slot a oferit exemplul lui Yoane Wissa: „A jucat două meciuri complete de 90 de minute și acum este accidentat pentru câteva săptămâni.
Asta demonstrează cât de greu este să găsești echilibrul pentru un fotbalist care a lipsit mult de la pregătire”, a spus antrenorul, conform talksport.com.
În meciul cu Burnley, Slot mizează în atac pe Ekitike, fotbalist care a jucat deja patru meciuri la Liverpool, în care a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.