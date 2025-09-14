Fără starul de 145 de milioane! De ce Alexander Isak a fost lăsat în afara lotului lui Liverpool pentru meciul cu Burnley

Alexander Isak (25 de ani) a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Burnley.

Arne Slot (46 de ani) a explicat de ce nu l-a convocat pe jucătorul cumpărat pentru 145 de milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria Premier League.

Alexsander Isak a înscris 54 de meciuri în cele 86 de meciuri jucate în Premier League pentru Newcastle, dar încă nu a debutat la Liverpool.

Arne Slot a dezvăluit de ce Alexander Isak este în afara lotului lui Liverpool pentru meciul cu Burnley

Antrenorul „cormoranilor” a precizat că planul său este ca Isak să fie pregătit pentru meciul cu Atletico Madrid din Liga Campionilor.

„Așa cum toată lumea știe, el nu a făcut niciun antrenament cu echipa la Newcastle, apoi a mers la națională și a jucat doar 15-20 de minute acolo.

Noi credem că, atunci când trebuie să joci trei meciuri în șapte zile, cea mai bună soluție este să-l menținem proaspăt pentru partida cu Atletico.

Pentru staff-ul tehnic, pentru noi, este important să obținem maximum de la el la început, dar și să îl avem disponibil până la final”, a declarat antrenorul lui Liverpool, potrivit dailysports.net.

Programul lui Liverpool în luna septembrie:

14 septembrie: Burnley - Liverpool (Premier League)

17 septembrie: Liveprool - Ateletico Madrid (Champions League)

20 septembrie: Liverpool - Everton (Premier League)

23 septembrie: Liverpool - Southampton (EFL Cup)

27 septembrie: Crystal Palace - Liverpool (Premier League)

30 septembrie: Galatasaray - Liverpool (Champions League)

Slot a oferit exemplul lui Yoane Wissa: „A jucat două meciuri complete de 90 de minute și acum este accidentat pentru câteva săptămâni.

Asta demonstrează cât de greu este să găsești echilibrul pentru un fotbalist care a lipsit mult de la pregătire”, a spus antrenorul, conform talksport.com.

În meciul cu Burnley, Slot mizează în atac pe Ekitike, fotbalist care a jucat deja patru meciuri la Liverpool, în care a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

139 de goluri a marcat Isak în 312 meciuri la echipele sale: AIK Stockholm, Dortmund, Willem Tilburg (împrumut), Real Sociedad și Newcastle. Plus 16 reușite în 53 de selecții pentru Suedia

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport