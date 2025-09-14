Florentin Petre vrea în locul lui Kopic „Secundul” lui Dinamo a dezvăluit ce îi lipsește pentru a deveni antrenor principal: „Am o singură problemă” +13 foto
Florentin Petre (foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

Florentin Petre vrea în locul lui Kopic „Secundul” lui Dinamo a dezvăluit ce îi lipsește pentru a deveni antrenor principal: „Am o singură problemă”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 16:09
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 16:09
  • Florentin Petre (49 de ani), fostul căpitan al lui Dinamo, este convins că într-o zi va ocupa poziția de „principal” pe banca formației alb-roșie.

Din anul 2023, Dinamo este condusă de croatul Zeljko Kopic, care are contract până în 2028. Sub comanda sa, „câinii” au reușit să se salveze de la retrogradare, iar în sezonul 2024-2025 au intrat în play-off.

Florentin Petre vrea să îi ia locul lui Kopic la Dinamo: „Am o singură problemă”

Petre a renunțat la banca tehnică a Unirii Ungheni în iunie 2024 pentru a veni „secund” la Dinamo.

„Ca orice dinamovist, îmi doresc să fiu la un moment dat antrenorul principal al echipei. Dar sunt bine așa cum sunt acum. Sunt fericit, mă bucur de moment, avem un staff extraordinar de bine pus la punct.

Și mă înțeleg foarte bine cu mister Kopic, din priviri”, a declarat Florentin Petre, conform gsp.ro.

Pentru ca acest lucru să devină realitate, fostul mijlocaș dreapta trebuie să obțină licența PRO, obligatorie pentru antrenorii din primul eșalon.

Mai am o singură problemă care trebuie rezolvată pe viitor: licența PRO. La anul voi începe să mă ocup de ea, deocamdată am doar licența A. Însă eu sunt bine, iar în următorii ani, mai devreme sau mai târziu, cu siguranță voi fi antrenorul lui Dinamo. Florentin Petre

„Durează undeva la 7, 8, 10 ani să iei licența PRO. Nu e ușor, dar am văzut că în ultimii ani foștii jucători sunt mai norocoși. Acum se cumulează licența A cu licența B, ceea ce e un lucru extraordinar.

Asta s-a întâmplat la un an după ce am terminat eu licența A. Practic, fotbaliștii care au jucat peste 200 de meciuri sau care au fost de echipă națională fac 4 ani de pregătire într-unul singur”, a adăugat fostul mijlocaș dreapta al lui Dinamo.

Florentin Petre a trăit și experiența de antrenor principal la Dinamo

Sezonul trecut, Florentin Petre a fost surprins în timp ce avea lacrimi în ochi în prelungirile partidei cu Hermannstadt, câștigată cu 2-0.

Atunci, Kopic a fost eliminat în minutul 33 al meciului, așa că „secundul” a rămas pentru a da indicații.
În prelungirile meciului, Petre a fost surprins în timp ce avea lacrimi în ochi și privea spre galeria lui Dinamo.

Ultrașii „câinilor” cântau la unison, iar la un moment dat i-au strigat și numele.

Hermannstadt - Dinamo: Florentin Petre, cu ochii în lacrimi. Foto: captură Prima Sport
Hermannstadt - Dinamo: Florentin Petre, cu ochii în lacrimi. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (13 imagini)

Hermannstadt - Dinamo: Florentin Petre, cu ochii în lacrimi. Foto: captură Prima Sport Hermannstadt - Dinamo: Florentin Petre, cu ochii în lacrimi. Foto: captură Prima Sport Hermannstadt - Dinamo: Florentin Petre, cu ochii în lacrimi. Foto: captură Prima Sport Hermannstadt - Dinamo: Florentin Petre, cu ochii în lacrimi. Foto: captură Prima Sport Hermannstadt - Dinamo: Florentin Petre, cu ochii în lacrimi. Foto: captură Prima Sport
+13 Foto
labels.photo-gallery

„Când am văzut cum cântau, cumulat cu rezultatul, cu emoția acumulată… Mi-au dat lacrimile. În general, sunt puternic, am trecut prin atâtea în viața asta. Dar, acum, pur și simplu n-am mai rezistat.

Doamne, era atât de frumos momentul!”, a declarat atunci Florentin Petre.

De-a lungul carierei sale pe banca tehnică, fostul jucător a fost antrenor principal la Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila, Ceahlăul Piatra Neamț și Unirea Ungheni.

Competiții câștigate de Florentin Petre ca jucător al lui Dinamo:

  • Liga 1 (3): 1999/00, 2001/02, 2003/04
  • Cupa României (5): 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05
  • Supercupa României (1): 2005/06

dinamo bucuresti antrenor Florentin Petre liga 1 zeljko kopic
