Hat-trick chiar de ziua lui! VIDEO. Thomas Muller  a făcut spectacol în MLS. Echipa lui și-a zdrobit adversarul

- Thomas Muller (36 de ani) a reușit să marcheze trei goluri, chiar de ziua sa, în victoria zdrobitoare obținută de Vancouver Whitecaps în fața celor de la Philadelphia Union, scor 7-0.
Thomas Muller a ajuns în MLS în această vară, după ce toată cariera sa a evoluat pentru Bayern Munchen.
Thomas Muller a făcut show în MLS, chiar de ziua lui
Fotbalistul german a contribuit decisiv la succesul răsunător obținut de Vancouver Whitecaps. Muller a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.
Vancouver a început perfect partida, reușind să deschidă scorul în minutul 18, grație golului reușit de Laborda. Peste alte 6 minute, Sabbi a majorat diferența.
Primele două reușite semnate de Thomas Muller au venit în minutele 29 și 45+1, ambele din penalty. Astfel, la pauză, formația din Vancouver conducea cu 4-0.
După revenirea de la cabine, în minutul 61 al partidei, Muller a pasat decisiv la golul de 5-0. Ulterior, Vancouver Whitecaps a mai punctat prin Elloumi în minutul 80.
Cu două minute înainte de final, Muller a reușit „tripla”. Acesta a înscris cu capul din careul mic al echipei adverse și a stabilit scorul final, 7-0. Astfel, germanul a reușit o evoluție remarcabilă chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani, 13 septembrie.
În trei partide jucate în MLS, Thomas Muller are 4 goluri marcate și o pasă decisivă, fiind unul dintre cei mai importanți jucători de la Vancouver Whitecaps.
Thomas Muller a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, timp în care a jucat 756 de meciuri, a marcat 250 de goluri și a oferit 276 de pase decisive.
Trofeele câștigate de Thomas Muller la Bayern Munchen:
- 2X Liga Campionilor
- 13X Bundesliga
- 2X Supercupa Europei
- 6X Cupa Germaniei
- 2X Mondialul Cluburilor
- 8X Supercupa Germaniei