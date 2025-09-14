Hat-trick chiar de ziua lui! VIDEO. Thomas Muller  a făcut spectacol în MLS. Echipa lui și-a zdrobit adversarul

Thomas Muller (36 de ani) a reușit să marcheze trei goluri, chiar de ziua sa, în victoria zdrobitoare obținută de Vancouver Whitecaps în fața celor de la Philadelphia Union, scor 7-0.

Thomas Muller a ajuns în MLS în această vară, după ce toată cariera sa a evoluat pentru Bayern Munchen.

Thomas Muller a făcut show în MLS, chiar de ziua lui

Fotbalistul german a contribuit decisiv la succesul răsunător obținut de Vancouver Whitecaps. Muller a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

Vancouver a început perfect partida, reușind să deschidă scorul în minutul 18, grație golului reușit de Laborda. Peste alte 6 minute, Sabbi a majorat diferența.

Primele două reușite semnate de Thomas Muller au venit în minutele 29 și 45+1, ambele din penalty. Astfel, la pauză, formația din Vancouver conducea cu 4-0.

După revenirea de la cabine, în minutul 61 al partidei, Muller a pasat decisiv la golul de 5-0. Ulterior, Vancouver Whitecaps a mai punctat prin Elloumi în minutul 80.

Cu două minute înainte de final, Muller a reușit „tripla”. Acesta a înscris cu capul din careul mic al echipei adverse și a stabilit scorul final, 7-0. Astfel, germanul a reușit o evoluție remarcabilă chiar în ziua în care a împlinit 36 de ani, 13 septembrie.

În trei partide jucate în MLS, Thomas Muller are 4 goluri marcate și o pasă decisivă, fiind unul dintre cei mai importanți jucători de la Vancouver Whitecaps.

Thomas Muller a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, timp în care a jucat 756 de meciuri, a marcat 250 de goluri și a oferit 276 de pase decisive.

6 milioane de euro valorează Thomas Muller, conform Transfermarkt

Trofeele câștigate de Thomas Muller la Bayern Munchen:

2X Liga Campionilor

13X Bundesliga

2X Supercupa Europei

6X Cupa Germaniei

2X Mondialul Cluburilor

8X Supercupa Germaniei

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport