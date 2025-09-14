Revine Hagi la națională? Fostul mare jucător a răspuns la întrebarea anului în România: „Trebuie să fim realiști” +16 foto
Gheorghe Hagi. Foto: Sportpictures
Nationala

Revine Hagi la națională? Fostul mare jucător a răspuns la întrebarea anului în România: „Trebuie să fim realiști”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 15:55
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 15:56
  • Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul antrenor al lui Farul și unul dintre cei mai emblematici jucători ai Generației de Aur, a vorbit despre posibilitatea preluării echipei naționale.
  • Naționala României, condusă de Mircea Lucescu (80 de ani) a remizat cu Cipru (2-2) și și-a redus șansele de calificare directă la Campionatul Mondial.

Înainte să plece în Portugalia pentru „Legends Charity Game”, Hagi a transmis că nu se grăbește să ia o decizie și a cerut respect pentru actualul selecționer.

Gheorghe Hagi, despre revenirea la națională: „Într-o zi se va întâmpla. Acum e Lucescu acolo, să-l ascultăm”

„Nu am niciun mesaj pentru români. E Mircea Lucescu acolo. Dânsul trebuie să vorbească. Ascultați-l pe el. Trebuie să-l ascultăm.

După aceea, e și președintele Federației, ei știu cel mai bine. Nu e teritoriul meu, eu sunt în vacanță. După aia, vom vedea”, a declarat Hagi, potrivit sport.ro.

Întrebat dacă ar accepta o ofertă din partea Federației Române de Fotbal, Hagi a spus:

Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine lucrurile astea. V-am zis de multe ori, la televizor, trebuie să fim realiști, trebuie să fim concreți. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm. Gheorghe Hagi

România mai are de jucat trei partide în grupa de calificare la CM 2026, dintre care două se anunță extrem de dificile, cu Austria și Bosnia.

„Șanse (n.r. - de calificare) sunt întotdeauna. Atâtea câte sunt, trebuie luptat. Trebuie să încercăm aceste trei meciuri”, a declarat Hagi.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Întrebat când va reveni pe banca echipei naționale, Hagi a spus:

„Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând., vom vedea”.

Palmaresul lui Hagi ca antrenor:

  • Campionatul României: 2017 (Viitorul), 2023 (Farul)
  • Cupa României: 2019 (Viitorul)
  • Supercupa României: 2020 (Viitorul)
  • Cupa Turciei: 2005 (Galatasaray)

Hagi a antrenat naționala României, dar a rezistat doar două meciul pe banca „tricolorilor:

  • 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
  • 6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

Mircea Lucescu: „Mă dau la o parte pentru Hagi”

În urmă cu câteva zile, Mircea Lucescu a spus că dacă Gheorghe Hagi va dori să preia naționala, el îi va ceda locul.

„Eu am cerut să am o discuție cu ei. Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte.

Dacă poate să vină (n.r. - Gheorghe Hagi), cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte.

Gică trebuie să-și calculeze foarte bine, pentru că el nu mai are voie să facă o greșeală, eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie.

Dacă are această ambiție, această dorință, m-aș da foarte ușor la o parte pentru el. E un moment de schimbare de generații, să nu credeți că lucrurile sunt simple”, a declarat Mircea Lucescu, la Digi Sport în urmă cu câteva zile.

Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook
Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

echipa nationala a romaniei mircea lucescu gheorghe hagi romania preliminarii cm 2026
