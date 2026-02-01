Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor +10 foto
Alexander Sorloth. Foto: IMAGO
Campionate

Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor

George Neagu
Publicat: 01.02.2026, ora 14:59
  • Levante - Atletico Madrid 0-0. Alexander Sorloth (30 de ani), atacantul oaspeților, a suferit o lovitură puternică la cap și a fost scos cu targa de pe teren.

Levante și Atletico Madrid s-au întâlnit, sâmbătă, în etapa 22 din La Liga.

În minutul 24 al partidei, Alexander Sorloth a avut nevoie de îngrijiri medicale, după o ciocnire aeriană cu un adversar.

FOTO. Sorloth, lovitură puternică la cap în Levante - Atletico 0-0

În minutul 24, Levante a obținut un corner la poarta apărată de Jan Oblak. Gazdele au centrat, dar în careu se afla Alexander Sorloth, care a sărit pentru a încerca să respingă mingea departe de poartă.

În momentul în care a vrut să lovească mingea, atacantul norvegian s-a izbit de Matias Moreno, fundașul lui Levante. Cei doi s-au ciocnit cap în cap și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentarea lui Alexander Sorloth din meciul Levante - Atletico Madrid. Foto: Captură X/Tapa 97
Accidentarea lui Alexander Sorloth din meciul Levante - Atletico Madrid. Foto: Captură X/Tapa 97

Galerie foto (10 imagini)

Accidentarea lui Alexander Sorloth din meciul Levante - Atletico Madrid. Foto: Captură X/Tapa 97 Accidentarea lui Alexander Sorloth din meciul Levante - Atletico Madrid. Foto: Captură X/Tapa 97 Accidentarea lui Alexander Sorloth din meciul Levante - Atletico Madrid. Foto: Captură X/Tapa 97 Accidentarea lui Alexander Sorloth din meciul Levante - Atletico Madrid. Foto: Captură X/Tapa 97 Accidentarea lui Alexander Sorloth din meciul Levante - Atletico Madrid. Foto: Captură X/Tapa 97
+10 Foto
labels.photo-gallery

După ce a fost îngrijit, Sorloth a fost scos cu targa de pe teren și a fost transportat la spital, pentru a fi supus mai multor teste. Acesta a fost înlocuit de Julian Alvarez.

Nici Matias Moreno nu a putut continua jocul și a fost schimbat cu Manu Sanchez.

Levante și Atletico au încercat să înscrie, dar fără succes, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

20 de milioane de euro
este cota de piață a lui Alexnader Sorloth, conform Transfermarkt

În urma acestui rezultat, echipa lui Diego Simeone ocupă locul 3 în La Liga, cu 45 de puncte, în timp ce Levante se află pe poziția 19, cu doar 18 puncte.

Comunicatul clubului Atletico Madrid

Clubul Atletico Madrid a transmis un comunicat cu privire la starea lui Sorloth:

„Testele efectuate de Alexander Sorloth au exclus fracturi și hematoame craniene. Atacantul norvegian a suferit o lovitură în timpul meciului, care i-a provocat o rană incizată-contuzată în regiunea frontoparietală stângă.

Sorloth se va întoarce la Madrid împreună cu echipa și va rămâne sub observație pe măsură ce se va recupera”, a transmis Atletico Madrid pe X.

Alexander Sorloth a fost transferat de Atletico în vara anului 2024, de la Villarreal, în schimbul sumei de 32 de milioane de euro.

De atunci, atacantul norvegian a evoluat în 82 de meciuri pentru formația lui Diego Simeone, a marcat 34 de goluri și a oferit 3 pase decisive.

29 de meciuri
și 10 goluri a reușit Alexander Sortloth în acest sezon pentru Atletico. A oferit și un assist

De-a lungul carierei, norvegianul a mai evoluat pentru Rosenborg, Groningen, Bodo/Glimt, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig sau Real Sociedad.

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
accidentare Atletico Madrid levante la liga Alexander Sorloth
