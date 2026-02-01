Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor

- Levante - Atletico Madrid 0-0. Alexander Sorloth (30 de ani), atacantul oaspeților, a suferit o lovitură puternică la cap și a fost scos cu targa de pe teren.
Levante și Atletico Madrid s-au întâlnit, sâmbătă, în etapa 22 din La Liga.
În minutul 24 al partidei, Alexander Sorloth a avut nevoie de îngrijiri medicale, după o ciocnire aeriană cu un adversar.
FOTO. Sorloth, lovitură puternică la cap în Levante - Atletico 0-0
În minutul 24, Levante a obținut un corner la poarta apărată de Jan Oblak. Gazdele au centrat, dar în careu se afla Alexander Sorloth, care a sărit pentru a încerca să respingă mingea departe de poartă.
În momentul în care a vrut să lovească mingea, atacantul norvegian s-a izbit de Matias Moreno, fundașul lui Levante. Cei doi s-au ciocnit cap în cap și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
După ce a fost îngrijit, Sorloth a fost scos cu targa de pe teren și a fost transportat la spital, pentru a fi supus mai multor teste. Acesta a fost înlocuit de Julian Alvarez.
Nici Matias Moreno nu a putut continua jocul și a fost schimbat cu Manu Sanchez.
Levante și Atletico au încercat să înscrie, dar fără succes, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
În urma acestui rezultat, echipa lui Diego Simeone ocupă locul 3 în La Liga, cu 45 de puncte, în timp ce Levante se află pe poziția 19, cu doar 18 puncte.
Comunicatul clubului Atletico Madrid
Clubul Atletico Madrid a transmis un comunicat cu privire la starea lui Sorloth:
„Testele efectuate de Alexander Sorloth au exclus fracturi și hematoame craniene. Atacantul norvegian a suferit o lovitură în timpul meciului, care i-a provocat o rană incizată-contuzată în regiunea frontoparietală stângă.
Sorloth se va întoarce la Madrid împreună cu echipa și va rămâne sub observație pe măsură ce se va recupera”, a transmis Atletico Madrid pe X.
Alexander Sorloth a fost transferat de Atletico în vara anului 2024, de la Villarreal, în schimbul sumei de 32 de milioane de euro.
De atunci, atacantul norvegian a evoluat în 82 de meciuri pentru formația lui Diego Simeone, a marcat 34 de goluri și a oferit 3 pase decisive.
De-a lungul carierei, norvegianul a mai evoluat pentru Rosenborg, Groningen, Bodo/Glimt, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig sau Real Sociedad.