Jeffrey Epstein. Sursa: Imago / Fotomontaj GOLAZO.ro
AC Milan, menționată în „Epstein files" E-mailurile dintre Jeffrey Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a clubului italian

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 13:34
  • Numele clubului AC Milan apare într-un set de documente atribuite prădătorului sexual Jeffrey Epstein, cunoscute în spațiul public drept „Epstein Files”.

Recent, Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de noi documente din dosarele lui Jeffrey Epstein, cel care s-a sinucis în închisoare în 2019 după ce a fost acuzat de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

E-mailuri între Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a lui AC Milan

Clubul italian AC Milan este menționat într-un context de business, în dialogul dintre Epstein și fostul comisar al National Basketball Association (NBA), David Stern.

Într-un schimb de e-mailuri din 13 iulie 2018, David Stern îl întreabă pe Jeffrey Epstein despre situația lui AC Milan, după preluarea clubului de către fondul Elliott: dacă noul proprietar intenționează să păstreze clubul sau să caute investitori și, mai ales, ce procent ar fi vizat și la ce preț.

Ulterior, Epstein îi răspunde că nu este implicat și că doar îi redirecționează documentul „AC Milan Acquisition” (Achiziționarea lui AC Milan), precizând că nu are „niciun interes” pentru astfel de discuții.

Jeffrey Epstein, discuție cu David Stern. Sursa: „X”, @MilanMatters Jeffrey Epstein, discuție cu David Stern. Sursa: „X”, @MilanMatters
Jeffrey Epstein, discuție cu David Stern. Sursa: „X", @MilanMatters

Prezentarea distribuită de Epstein în iulie 2018 și marcată cu numele unei companii de consultanță („Keffi Group”) descrie clubul AC Milan drept „o oportunitate unică de a achiziționa ultimul superclub european disponibil”.

În prezentare, este rezumat palmaresul impresionant: trofee în Cupa / Liga Campionilor, titluri în Serie A, cupe interne și trofee internaționale.

În aceeași prezentare, Milan este listată într-un tabel al „supercluburilor” europene, alături de Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Juventus sau Bayern, cu mențiunea că este singurul club din această categorie aflat efectiv „disponibil pentru vânzare”.

În document, la capitolul privind structura de proprietate, este menționată firma Elliott Management, care a preluat AC Milan la 10 iulie 2018 după ce fostul acționar nu și-a mai putut onora datoriile.

Din acest motiv, firma apare ca „dispusă de vânzare”, ceea ce indică faptul că era deschis unei eventuale revânzări a clubului, dacă ar fi apărut o ofertă convenabilă.

Elliott Management a ajuns să dețină AC Milan după ce fostul acționar principal, omul de afaceri chinez Yonghong Li, nu și-a mai putut plăti datoriile, conform reuters.com.

600 de milioane de euro
era valoarea estimată a lui AC Milan la acel moment, potrivit prezentării financiare pe care Jeffrey Epstein i-a transmis-o lui David Stern

Cine a fost Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein a fost un finanțator american, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor și acuzat că a fost implicat într-o rețea de trafic sexual și exploatare de fete minore.

În 2019 a fost arestat, iar apoi a murit în închisoare, în New York, prin sinucidere, conform pbs.com.

„Epstein Files” este numele dat dosarelor strânse de autoritățile americane în anchetă: documente, e-mailuri, fotografii și alte materiale legate de Epstein și de cercul lui.

În baza unei legi adoptate în 2025 („Epstein Files Transparency Act”), Departamentul de Justiție al SUA a început să publice treptat aceste documente, conform cbsnews.com.

