Sorloth, ținta fanilor obsedați Iubita atacantului care nu i-a pasat lui Haaland a primit amenințări bolnave: „Sper să ardeți încet” +33 foto
Alexander Sorloth și Lena Selnes FOTO Instagram/lenaselnes
Campionatul Mondial

Sorloth, ținta fanilor obsedați Iubita atacantului care nu i-a pasat lui Haaland a primit amenințări bolnave: „Sper să ardeți încet”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 15:03
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 15:03
  • Lena Selnes, partenera lui Alexander Sorloth (30 de ani), a reacționat după mesajele agresive primite pe rețelele de socializare în urma eliminării Norvegiei de la Campionatul Mondial 2026.
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La 1-0 pentru norvegieni, Sorloth și Erling Haaland au scăpat doi contra unu, însă vârful a ales să continue faza de unul singur în loc să-i paseze jucătorului de la Manchester City.

Șutul a fost blocat, iar Anglia a revenit ulterior și s-a calificat în semifinale.

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Partenera lui Sorloth a publicat mesajele violente primite după eliminarea Norvegiei: „O să-l omor”

După meci, Lena Selnes a publicat pe Instagram o parte dintre mesajele primite. Multe dintre ele aveau legătură cu ocazia ratată de Sorloth în partida cu Anglia.

Cea mai reventă postare a atacantului norvegian a adunat peste 100.000 de comentarii, multe dintre ele fiind insulte și amenințări.

„Campionatul Mondial și fotbalul aduc multă bucurie, dar și multă ură. Nu prea vreau să dau atenție acestor lucruri, dar simt nevoia să o fac după comentarii ca acestea”, a scris Selnes, pe Instagram.

FOTO: Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa către Haaland

Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa în Norvegia - Anglia (1-2). Foto: captură X / @GeronimoMorgans
Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa în Norvegia - Anglia (1-2). Foto: captură X / @GeronimoMorgans

Galerie foto (33 imagini)

Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa în Norvegia - Anglia (1-2). Foto: captură X / @GeronimoMorgans Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa în Norvegia - Anglia (1-2). Foto: captură X / @GeronimoMorgans Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa în Norvegia - Anglia (1-2). Foto: captură X / @GeronimoMorgans Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa în Norvegia - Anglia (1-2). Foto: captură X / @GeronimoMorgans Sorloth alege să finalizeze faza singur, deși putea pasa în Norvegia - Anglia (1-2). Foto: captură X / @GeronimoMorgans
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Mesajele primite de Lena Selnes pe rețelele de socializare:

  • „Spune-i soțului tău să plece din Norvegia și să sară de pe o stâncă”
  • „Te rog, sinucide-te, idiotule”
  • „O să-l omor”
  • „Ar trebui să-ți iei iubitul și să muriți”
  • „O să fie omorât”
  • „Soțul tău e gay”
  • „Sper ca voi doi să muriți și să ardeți încet”

Partenera lui Sorloth a cerut mai multă responsabilitate din partea celor care comentează pe rețelele de socializare.

„Sper ca toată lumea să se gândească puțin mai mult înainte de a face astfel de comentarii, indiferent de situație”, a adăugat aceasta.

Câteva dintre comentariile primite de Lena Selnes. Foto: as.com Câteva dintre comentariile primite de Lena Selnes. Foto: as.com
Câteva dintre comentariile primite de Lena Selnes. Foto: as.com

Sorloth a explicat după meci de ce nu a pasat către Haaland la faza care a atras cele mai multe reacții.

Atacantul a spus că prima intenție a fost să-i trimită mingea colegului său, dar a considerat că John Stones ar fi putut bloca pasa.

Îmi fac mingea și ridic privirea, apoi văd că Stones blochează acea pasă. După aceea mai fac o atingere, iar asta a fost prea mult. Aștept ca el să facă o mișcare, în loc să-l oblig eu să facă una Alexander Sorloth, atacantul lui Atletico Madrid

Atacantul a recunoscut că momentul este greu de digerat, mai ales pentru că Norvegia lupta pentru o calificare istorică în semifinalele Campionatului Mondial.

Anglia a câștigat în prelungiri, după golul lui Jude Bellingham, și va juca în semifinale cu Argentina.

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