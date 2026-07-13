Caz șocant în NBA Un baschetbalist a murit brusc. Cu puțin timp înainte de deces, fusese prins cu  „heroină de benzinărie” asupra sa
Brandon Clarke. Foto: Imago
Baschet

Caz șocant în NBA Un baschetbalist a murit brusc. Cu puțin timp înainte de deces, fusese prins cu „heroină de benzinărie” asupra sa

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 13:18
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 13:18
  • Brandon Clarke, fostul jucător al celor de la Memphis Grizzlies, a fost găsit mort pe 11 mai, în California, la doar 29 de ani.
  • Cauza decesului nu a fost stabilită oficial, însă cazul a revenit în prim-plan după apariția unor imagini noi de la arestarea sa din aprilie, în Arkansas.
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Înregistrările surprinse de bodycam-urile polițiștilor arată momentul în care Clarke a fost oprit pe autostrada 64, în statul Arkansas.

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Brandon Clarke fusese prins cu 235 de grame de „heroină de benzinărie” înainte să moară

Baschetbalistul fusese surprins circulând cu o viteză de aproximativ 160 km/h, iar polițiștii care l-au oprit au decis să percheziționeze automobilul.

Oamenii legii au găsit mai multe pungi cu capsule de kratom, o plantă care are efecte similare drogurilor puternice, și 7-OH, un derivat concentrat al plantei.

Clarke le-a spus polițiștilor că substanța este legală: „Domnule, totul este legal. E doar kratom”, conform nytimes.com.

235 de grame
de kratom și 7-OH ar fi fost găsite în mașina lui Clarke în Arkansas, stat în care planta este interzisă de aproape un deceniu

Ce este kratomul

Kratomul este o plantă originară din Asia de Sud-Est care face parte din aceeași familie cu arborele de cafea. Unii consumatori o folosesc pentru a scăpa de durere, pentru a obține un plus de energie sau pentru a gestiona dependența de opioide.

Substanța este controversată în SUA. Criticii o numesc „heroină de benzinărie”, din cauza modului în care este vândută și a riscurilor asociate produselor concentrate.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) nu a aprobat kratomul pentru utilizare medicală și avertizează că acesta este asociat cu efecte adverse grave, printre care hepatită toxică, convulsii sau tulburări legate de consumul de substanțe.

Totuși, cazul Clarke nu are, în acest moment, o concluzie medicală clară. Buletinul de analiză toxicologică nu a fost finalizat până în momentul de față, iar autoritățile nu au stabilit oficial dacă kratomul a avut vreo legătură cu decesul său.

3.434
de raportări legate de kratom au primit centrele pentru intoxicații din SUA în 2025, potrivit CDC, față de 258 în 2015

În statul Tennessee, unde activează clubul Memphis Grizzlies, kratomul putea fi cumpărat din magazine de cartier sau din cele specializate în produse pentru fumat, în forme diferite: băuturi energizante, capsule sau jeleuri.

De la 1 iulie, Tennessee a decis să interzică vânzarea kratomului.

Cine a fost Brandon Clarke

Clarke a jucat întreaga carieră în NBA la Memphis Grizzlies, după ce fusese ales cu numărul 21 în draftul din 2019. Înainte de NBA, a evoluat la San Jose State și Gonzaga.

Ultimii ani ai carierei sale au fost afectați de accidentări. În 2023 a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar apoi s-a confruntat cu probleme la genunchi și la gambă.

În sezonul trecut a jucat doar două meciuri. Înainte de moarte, cei de Grizzlies anunțaseră că Brandon Clarke era așteptat să se recupereze complet pentru sezonul 2026-2027.

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